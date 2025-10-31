PO STAROM ALBANSKOM RECEPTU: Bačulov nameravao da lažira trovanje poput “masovnog trovanja albanske dece” u Prištini 1990. (VIDEO)
PRIPADNICI Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.
Njegov slučaj i njegove namere neodoljivo podsećaju na “masovno trovanje albanske dece” devedesetih godina u Prištini.
Naime, u martu i aprilu 1990. godine, više od 7.000 albanskih đaka u školama Kosova i Metohije sa “znacima trovanja” zatražilo je medicinsku pomoć preko paralelnih “kosovskih medicinskih centara” i improvizovanih kola hitne pomoći uz prisustvo stranih medija.
Protivnici Srbije su potom optuživali naši zemlju da je otrovnim gasovima u proleće 1990. godine sprovela istrebljivačku doktrinu koju je pripremila srpska vojna tajna služba, gde je trovano na hiljade mladih ljudi, uglavnom studenata, a među njima je bilo i dece u predškolskim ustanovama.
Naravno sve se pokazalo kao farsa i laž…
Evo i snimaka kako je to tada izgledalo:
Pogledajte snimak kako je uhapšen blokader Miša Bačulov:
Preporučujemo
POGLEDAJTE: Kako je uhapšen blokader Miša Bačulov u Novom Sadu (VIDEO)
31. 10. 2025. u 13:21
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)