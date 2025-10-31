PO STAROM ALBANSKOM RECEPTU: Bačulov nameravao da lažira trovanje poput “masovnog trovanja albanske dece” u Prištini 1990. (VIDEO)

PRIPADNICI Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

Njegov slučaj i njegove namere neodoljivo podsećaju na “masovno trovanje albanske dece” devedesetih godina u Prištini.

Naime, u martu i aprilu 1990. godine, više od 7.000 albanskih đaka u školama Kosova i Metohije sa “znacima trovanja” zatražilo je medicinsku pomoć preko paralelnih “kosovskih medicinskih centara” i improvizovanih kola hitne pomoći uz prisustvo stranih medija.

Protivnici Srbije su potom optuživali naši zemlju da je otrovnim gasovima u proleće 1990. godine sprovela istrebljivačku doktrinu koju je pripremila srpska vojna tajna služba, gde je trovano na hiljade mladih ljudi, uglavnom studenata, a među njima je bilo i dece u predškolskim ustanovama.

Naravno sve se pokazalo kao farsa i laž…

Evo i snimaka kako je to tada izgledalo:

Pogledajte snimak kako je uhapšen blokader Miša Bačulov: