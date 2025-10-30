BUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA Ana Brnabić o sukobu koji se rasplamsava: Svi protiv svih
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić komentarisala je na konferenciji za novinare rat koji već danima bukti među blokaderima.
- To je rat svih protiv svih. Ono što je meni zanimljivo i pitanje za sve naše građane - zamislite kada se svi ti ljudi koji u ovom trenutku nemaju nikakvu obavezu i nemaju nikavu odgovornost toliko svađaju međusobno, kako bi izledalo da imaju neku odgovornost. Kako bi izgledalo da ti ljudi treba da reše bilo kakav, pa i najmanji problem koji ima naša zemlja ili naš narod?! Uopšte ne možete ni da pohvatate oko čega se oni tačno sada svađaju, pretpostavljam da je delom oko novca, delom oko odgovornosti, fotelja... Ti ljudi, ni u najlagodnijim okolnostima po njih ne mogu da se slože, zamislite kako bi onda vodili zemlju i kako bi izgledalo da treba da se suoče sa ozbiljnim problemima. To bi bilo kompletan raspad zemlje - rekla je ona.
Podsećamo, prethodno je Đorđe Miketić kritikovao pokret "Kreni-Promeni" i Savu Manojlovića na društvenoj mreži Iks.
Miketić je objavio snimak na kojem se vide plakati pokreta "Kreni promeni", kojima oni pozivaju na skup u Novom Sadu, a koji su oblepljeni po banderama u Batajnici.
On poručuje da Manojlović krade organizaciju skupa u Novom Sadu, skuplja jeftine političke poene i otima proteste plenumašima.
Sinoć su plenumaši sa Poljoprivrednog poslali Manojloviću i Milivojeviću, kao i celoj opoziciji jasnu poruku:
- Demokratska stranka i Kreni promeni pokušavaju da se predstave kao naši predstavnici ili saveznici! Time direktno nanose štetu autentičnosti i ugledu naše borbe.
