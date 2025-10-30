"ZA NAS JE VAŽNO DA JE TO PROTEKLO DOBRO" Vučić o sastanku Trampa i Sija: Imamo veoma dobre odnose sa Kinom i gradimo sve bolje sa Amerikom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o sastanku američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Kine Si Đinpinga
- Kada je bio u poseti Srbiji, Si mi je rekao da očekuje tek od januara da krenu stvari da se menjaju. Ja sam i tada govorio da je važno da se Kina uključi jer je bez nje teško doći do nekog većeg dogovora. Mislim da je to dobro za svet. Za nas je važno da je to proteklo dobro, a ne moramo ni da znamo sve važne detalje. Imamo veoma dobre odnose sa Kinom i rekao bih trudimo se da gradimo sve bolje odnose i sa Amerikom - rekao je Vučić.
BONUS VIDEO:
"ACO, SRBINE" Velika podrška predsedniku Vučiću ispred Skupštine
Preporučujemo
"KREMLj NE VERUJE DA JE POČELA NOVA RUNDA TRKE": Iz Moske odgovorili Donaldu Trampu
30. 10. 2025. u 11:54
SAD PONOVO POKREĆE TESTIRANjA NUKLEARNOG ORUŽJA Tramp: "Ovaj proces mora početi odmah"
30. 10. 2025. u 07:19
TRAMP DOZVOLIO: Možete da izgradite podmornicu na nuklearni pogon
29. 10. 2025. u 23:24
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (3)