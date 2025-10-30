Politika

"ZA NAS JE VAŽNO DA JE TO PROTEKLO DOBRO" Vučić o sastanku Trampa i Sija: Imamo veoma dobre odnose sa Kinom i gradimo sve bolje sa Amerikom

В. Н.

30. 10. 2025. u 13:18

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o sastanku američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Kine Si Đinpinga

- Kada je bio u poseti Srbiji, Si mi je rekao da očekuje tek od januara da krenu stvari da se menjaju. Ja sam i tada govorio da je važno da se Kina uključi jer je bez nje teško doći do nekog većeg dogovora. Mislim da je to dobro za svet. Za nas je važno da je to proteklo dobro, a ne moramo ni da znamo sve važne detalje. Imamo veoma dobre odnose sa Kinom i rekao bih trudimo se da gradimo sve bolje odnose i sa Amerikom - rekao je Vučić.

