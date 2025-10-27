BLOKADERI U PANICI, UPALI SU U SOPSTVENU ZAMKU: Otkrivena strogo čuvana tajna koja se krije iza skupa u Novom Sadu 1. novembra

DOK pokušavaju da predstave kako skup u Novom Sadu 1. novembra navodno organizuju nekakvi nepoznati "studenti", blokaderi su upali u sopstvenu zamku.

Greškom je otkriveno da iza najavljenog skupa ne stoje nikakvi anonimni "studenti", već Savo Manojlović i njegov pokret „Kreni-promeni“.

Na društvenim mrežama osvanuo je promotivni materijal za skup sa jasno vidljivim logom „Kreni-promeni“. Time je, praktično, srušena propagandna blokaderska teza da skup u Novom Sadu organizuju nezavisni „studenti“.

Kada je javnost primetila da je istina isplivala na površinu, prvo je Manojlović je pokušao da se opravda i prikrije tragove o čemu je ranije Alo! pisao.

Da je panika zahvatila blokaderske redove, kako deluje, govori u prilog činjenica da ne pokušava samo Manojlović da ospori prizanjene povodom organizacije blokaderskog skupa 1. novembra.

Povodom otkrića ko stoji iza skupa odmah je reagovano i sa blokadersko plenumašog naloga, pokušavajući da sakriju i poreknu sve što je dospelo u javnost.

Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup?



Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije?



Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu? pic.twitter.com/UHPYKMtMzz — Blokada Fon (@BlokadaFon) October 27, 2025

Naime, kao što možemo videti na društvenim mrežama, blokaderi su sada ušli u koordinisanu akciju pokušavajući na sve načine da poreknu informaciju koju su sami greškom otkrili javnosti, a to je da je:

- Savo Manijlović šef svih blokaderskih plenuma i takozvane blokaderske "studentske liste"!

