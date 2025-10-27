BLOKADERI U PANICI, UPALI SU U SOPSTVENU ZAMKU: Otkrivena strogo čuvana tajna koja se krije iza skupa u Novom Sadu 1. novembra
DOK pokušavaju da predstave kako skup u Novom Sadu 1. novembra navodno organizuju nekakvi nepoznati "studenti", blokaderi su upali u sopstvenu zamku.
Greškom je otkriveno da iza najavljenog skupa ne stoje nikakvi anonimni "studenti", već Savo Manojlović i njegov pokret „Kreni-promeni“.
Na društvenim mrežama osvanuo je promotivni materijal za skup sa jasno vidljivim logom „Kreni-promeni“. Time je, praktično, srušena propagandna blokaderska teza da skup u Novom Sadu organizuju nezavisni „studenti“.
Kada je javnost primetila da je istina isplivala na površinu, prvo je Manojlović je pokušao da se opravda i prikrije tragove o čemu je ranije Alo! pisao.
Da je panika zahvatila blokaderske redove, kako deluje, govori u prilog činjenica da ne pokušava samo Manojlović da ospori prizanjene povodom organizacije blokaderskog skupa 1. novembra.
Povodom otkrića ko stoji iza skupa odmah je reagovano i sa blokadersko plenumašog naloga, pokušavajući da sakriju i poreknu sve što je dospelo u javnost.
Naime, kao što možemo videti na društvenim mrežama, blokaderi su sada ušli u koordinisanu akciju pokušavajući na sve načine da poreknu informaciju koju su sami greškom otkrili javnosti, a to je da je:
- Savo Manijlović šef svih blokaderskih plenuma i takozvane blokaderske "studentske liste"!
(Alo.rs)
Preporučujemo
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)