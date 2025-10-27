Politika

1.300 LJUDI ZA SAT VREMENA PRUŽILO PODRŠKU: SNS prvi predao potpise Opštinskoj izbornoj komisiji u Sečnju

Б.Г.

27. 10. 2025. u 18:23

OPŠTINSKI odbor Srpske napredne stranke u opštini Sečanj, u srednjem Banatu, prvi je predao potpise podrške listi kandidata za odbornike “Aleksandar Vučić – najbolje za Sečanj” Opštinskoj izbornoj komisiji.

S. Mladenovski

Predaji kandidature prethodilo je prikupljanje potpisa na mnogobrojnim lokacijama u Sečnju i okolnim naseljenim mestima, gde je više od 1.300 građana za samo sat vremena pružilo podršku listi kandidata za odbornike “Aleksandar Vučić – najbolje za Sečanj”.
 

S. Mladenovski

- Meštani su naša snaga, a predaja kandidature to jasno i pokazuje i zato pozivamo sve da na predstojećim izborima 30.novembra, podrže listu „Aleksandar Vučić – najbolje za Sečanj” i samim tim, zajedničkim snagama, obezbedimo još bolju budućnost za naš Sečanj - naglasila je Dragana Marton, predsednica OO SNS Sečanj.

