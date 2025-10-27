"SVE SE OKRENULO" Vučić otkrio rezultate najnovijih istraživanja, blokaderska lista prvi put u padu

PREDSEDNIK Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je danas da novo omnibus istraživanje pokazuje da je studentska, odnosno blokaderska lista po prvi put u padu i da se sve okrenulo.

- Bolje je nego što sam očekivao, lakše nego što sam se nadao i dalje uz mnogo stvari koje mi kod sebe moramo da ispravljamo, menjamo, pokazujemo više brige ljudima i tako dalje. A što se tiče toga jesmo li na bilo koji način ugroženi od blokadera - okrenulo se sve. Okrenule su se čak i ocene - rekao je Vučić za Informer na obeležavanju slave SNS na pitanje o novom omnibus istraživanju javnog mnjenja.

On je istakao da je velika i dobra stvar kada imate, kako je rekao, minus 10 net pozivitnih i negativnih, dok se sada opet vratio na plus 3,5.

- Sad sam se opet vratio na plus 3,5 ako se ne varam što nije normalno posle 14 godina da budemo iskreni. Inače kad imate minus 20 možete da pobeđujete bez prevelikih problema, ali sad je plus 3,5 a oni su na minus 20 i nešto do minus 60. Imaju nekih na minus 75 net negativnih, dakle imaju po četiri, pet odsto pozitivnih, a minus 80, tako da su net minus 75, tako da i to gledate kao izraz raspoloženja naroda - rekao je Vučić.

Kako je naveo, studentska lista odnosno blokaderska je po prvi put u padu.

Istakao je da kada dobije svako istraživanje prvo ga sakrije od stranke.

- Zato što ljudi kada dobiju istraživanje, i posebno ako je dobro istraživanje, oni se toliko polakome. Toliko pomisle da je sve u redu, i da ih narod mnogo voli, i da je sve jednostavno, i da će sve da bude dobro. Tako da ja to uzmem, sakrijem za sebe, analiziram podatke, i obavestim ih o onome o čemu ja hoću - rekao je Vučić.

On je naveo i da ima onih koji su krenuli u kampanju relativizacije rezultata vlasti i da će za manje od godinu dana biti onih koji će mu reći da se skloni iz Beograda na vodi.

- Za manje od godinu dana imaćete kampanju u kojoj će da kažu, Vučiću, sklanjaj se iz Beograda na vodi, ti si nam donosio patke i smetao da napravimo Beograd na vodi, a mi smo ga izgradili. I sve će tako da rade. Kao što su krenuli u kampanju relativizacije, pa nije važno što si uradio autoputeve, to su naše pare. Uvek su bile naše pare, pa nikada nisu ni razmišljali da grade autoput do Vranja nego da zamažu nešto oči tamo oko Niša i Leskovca gde ima nešto birača, a ovo drugo ih nije ni zanimalo - rekao je Vučić.

Primetio je i da su ljudi pomalo siti politike.

- I mogli ste, ako analizirate i jučerašnje sadržaje, već dve nedelje sadržaje, ljudi su pomalo siti svih nas, siti politike. Ponekad moraju mene da gledaju zbog relevantnosti, ne zato što me mnogo vole ili ne znam šta, ali da ljudi čuju šta je to što im se zbilo u zemlji i da vide hoće li biti problema ili ne, ali pogledajte kako je pad rejtinga svih političkih emisija. Ono što je nekada gledalo po 360 i 400 hiljada ljudi, sad gleda 200 hiljada ljudi, bukvalno prepolovljeno. Ljudi hoće da žive normalno, da se vrate običnom životu - rekao je Vučić.

