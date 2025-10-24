OŠTRA REAKCIJA NEMANJE STAROVIĆA: Borko Stefanović opet "briljira" u misiji opravdavanja zločina
DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović oštro je reagovao na izjave Borka Stefanovića.
Starović je u objavi na društvenoj mreži X poručio da srpski narod jasno vidi razliku između onih koji žele stabilnost i onih koji u haosu traže političku korist.
- Borko Stefanović opet briljira u misiji opravdavanja zločina. Pošto je Ćacilend odvratan, mesto zločina i kriminala, onda je valjda logično pobiti i spaliti sve koji u njemu borave. Tako bivši Borislav zamišlja povratak na vlast, uz prolivanje srpske krvi na ulicama naše prestonice. Nije mu ni "ričući miš" slučajno na pameti, jer je to slika i prilika njegovog gazde Đilasa u svakoj prilici kada se pokrene talas obračuna sa kriminalom i korupcijom. Srećom, srpski narod je dovoljno politički sazreo da nikada više ne nasedne na njihove trikove i dobro vidi kome je do dijaloga, pomirenja i stabilnosti, a ko priziva sukobe i sankcije, računajući na neku bednu političku korist koju će iz toga izvući - napisao je Starović.
