PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Foto: RTS/Printscreen

Tet-a-tet sastanak Vučić i Fon der Lajen

Predsednik Vučić i Ursula fon der Lajen započeli su tet-a-tet sastanak.

Svečani doček uz gardu i himnu

Predsednik Vučić dočekao je ispred Palate Srbija predsednicu Evropske komisije.

Za Fon der Lajen priređen je svečani doček kome prisustvuju i ministri u Vladi Srbije Jagoda Lazarević i Nemanja Starović, šef misije pri EU Danijel Apostolović kao i generalni direktor Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gert Jan Kopman i ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat.

Foto: RTS/Printscreen

Ispred Palate Srbije postavljen je svečani stroj Garde Vojske Srbije, a na dočeku su intonirane himne Srbije i EU i ispaljena počasna paljba sa 10 plotuna.

Nakon dočeka će uslediti tet-a-tet sastanak Vučića i Fon der Lajen. Izjave za medije predsednika Vučića i predsednice Evropske komisije Fon der Lajen predviđene su za 9.40 časova.

Poslednji put Fon der Lajen je bila u Beogradu krajem oktobra prošle godine, u okviru godišnje turneje po zemljama regiona.