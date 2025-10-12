Politika

PROPAO KURTIJEV POKUŠAJ DA PREVARI SRBE Radaković: Zabeleženo više od 100 slučajeva promene biračkih mesta u druge opštine

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2025. u 21:38

KOORDINATOR za četiri opštine na severu AP KiM ispred Demokratije na delu Dušan Radaković izjavio je da su danas tokom glasanja na lokalnim izborima uočena dva velika problema i istakao da je zabeleženo više od sto slučajeva u kojima su biračima promenjena biračka mesta u druge opštine, kao i da je u Leposaviću, u biračke odbore uključeno 13 pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova privrmenih institucija.

ПРОПАО КУРТИЈЕВ ПОКУШАЈ ДА ПРЕВАРИ СРБЕ Радаковић: Забележено више од 100 случајева промене бирачких места у друге општине

FOTO: EPA

-Imamo dva onako velika problema što se tiče generalnog sistema, a to je da smo imali preko sto prijava ljudi kojima je promenjeno biračko mesto, ali ne promenjeno u gradu u istoj opštini, nego promenjeno u mestima gde nikada u životu možda nisu ni bili, rekao je Radaković za Tanjug.

Naveo je da postoje slučajevi gde su ljudi koji su iz Severne Mitrovice pomerani na biračka mesta u Istoku, Klini, Južnoj Mitrovici, Vučitrnu.

-Pomerani su u mesta gde je često bez kandidata iz srpske zajednice. Ti ljudi nisu izgubili pravo glasa, ali su pomerani iz mesta u kojima su rođeni, u kojima žive i izlaze na izbore od 2013, istakao je Radaković i dodao da misli da je to nastavak onoga što je bilo u Gračanici.

Prema njegovim rečima, ljudi sa kojima je razgovarao, poput žene koja ima troje dece i od 2013. godine izlazi na sve izbore, a koja je do sada uvek glasala u Severnoj Mitrovici, rođena je u Severnoj Mitrovici i nema veze sa Istokom, biračko mesto joj je promenjeno u tu opštinu.

-Osobi koja je rođena, koja živi u severnoj Mitrovici promenjeno je u Vučitrn, osobi koja je rođena i živi u Severnoj Mitrovici, nikad nije imala veze sa Južnom Mitrovicom, promenjeno je da glasa u etnički 100 odsto albanskoj sredini. A ljudima koji su iz Leposavića promenjeno je da glasaju u Zvečanu, ljudima iz Zvečana u Mitrovicu, pri tom, niko od njih nije menjao lične karte, nije menjao prebivalište, nije menjao ništa, ukazao je Radaković.

Naveo je da je CIK opet zakazala u izbornom procesu i dodao da tim ljudima nije uskraćeno pravo da glasaju, ali je faktički izgubljeno.

Radaković je dodao da se druga velika nepravilnost tiče toga da je CIK u sredu zatražila pomoć od ministarstva unutrašnjih poslova u Prištini da im pomogne po nekim biračkim odborima gde nije bilo dovoljno ljudi.

-Tako imamo činjenicu da u opštini Leposavić imamo 13 članova biračkih odbora koji su pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova. Oni nisu bili u uniformni, ali je nezakonito i zakon izriče da ljudi koji su članovi ministarstva i funkcionalnih poslova ne mogu biti deo izbornog procesa, ne mogu ni da glasaju u uniformi, da budu na biračkim mestima, kazao je on.

Dodao je da je to flagrantno kršenje prava i kršenje zakona koje je izvela CIK iz Prištine.

Kada je reč o drugim nepravilnostima, naveo je da je bilo kašnjenja nekih ljudi iz biračkih odbora.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
Panorama

0 0

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA: Sofija nastupila u ZG (VIDEO)

"JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA": Sofija nastupila u ZG (VIDEO)