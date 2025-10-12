PROPAO KURTIJEV POKUŠAJ DA PREVARI SRBE Radaković: Zabeleženo više od 100 slučajeva promene biračkih mesta u druge opštine

KOORDINATOR za četiri opštine na severu AP KiM ispred Demokratije na delu Dušan Radaković izjavio je da su danas tokom glasanja na lokalnim izborima uočena dva velika problema i istakao da je zabeleženo više od sto slučajeva u kojima su biračima promenjena biračka mesta u druge opštine, kao i da je u Leposaviću, u biračke odbore uključeno 13 pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova privrmenih institucija.

FOTO: EPA

-Imamo dva onako velika problema što se tiče generalnog sistema, a to je da smo imali preko sto prijava ljudi kojima je promenjeno biračko mesto, ali ne promenjeno u gradu u istoj opštini, nego promenjeno u mestima gde nikada u životu možda nisu ni bili, rekao je Radaković za Tanjug.

Naveo je da postoje slučajevi gde su ljudi koji su iz Severne Mitrovice pomerani na biračka mesta u Istoku, Klini, Južnoj Mitrovici, Vučitrnu.

-Pomerani su u mesta gde je često bez kandidata iz srpske zajednice. Ti ljudi nisu izgubili pravo glasa, ali su pomerani iz mesta u kojima su rođeni, u kojima žive i izlaze na izbore od 2013, istakao je Radaković i dodao da misli da je to nastavak onoga što je bilo u Gračanici.

Prema njegovim rečima, ljudi sa kojima je razgovarao, poput žene koja ima troje dece i od 2013. godine izlazi na sve izbore, a koja je do sada uvek glasala u Severnoj Mitrovici, rođena je u Severnoj Mitrovici i nema veze sa Istokom, biračko mesto joj je promenjeno u tu opštinu.

-Osobi koja je rođena, koja živi u severnoj Mitrovici promenjeno je u Vučitrn, osobi koja je rođena i živi u Severnoj Mitrovici, nikad nije imala veze sa Južnom Mitrovicom, promenjeno je da glasa u etnički 100 odsto albanskoj sredini. A ljudima koji su iz Leposavića promenjeno je da glasaju u Zvečanu, ljudima iz Zvečana u Mitrovicu, pri tom, niko od njih nije menjao lične karte, nije menjao prebivalište, nije menjao ništa, ukazao je Radaković.

Naveo je da je CIK opet zakazala u izbornom procesu i dodao da tim ljudima nije uskraćeno pravo da glasaju, ali je faktički izgubljeno.

Radaković je dodao da se druga velika nepravilnost tiče toga da je CIK u sredu zatražila pomoć od ministarstva unutrašnjih poslova u Prištini da im pomogne po nekim biračkim odborima gde nije bilo dovoljno ljudi.

-Tako imamo činjenicu da u opštini Leposavić imamo 13 članova biračkih odbora koji su pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova. Oni nisu bili u uniformni, ali je nezakonito i zakon izriče da ljudi koji su članovi ministarstva i funkcionalnih poslova ne mogu biti deo izbornog procesa, ne mogu ni da glasaju u uniformi, da budu na biračkim mestima, kazao je on.

Dodao je da je to flagrantno kršenje prava i kršenje zakona koje je izvela CIK iz Prištine.

Kada je reč o drugim nepravilnostima, naveo je da je bilo kašnjenja nekih ljudi iz biračkih odbora.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta