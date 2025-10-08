TAMARA VUČIĆ U Rusiji: Naša dva naroda, tradicionalno bliska, povezana su u istorijskom, duhovnom i kulturnom smislu
PRVA dama Srbije, Tamara Vučić, bila je u poseti ruskom patrijarhu Kirilu u Rusiji.
Ona je tim povodom na svom Instagram nalogu napisala:
Počastvovana prilikom da se, na Dan Prepodobnog Sergeja Radonješkog, u lavri Svete Trojice - Sergijeva lavra - sretnem sa Njegovom svetosti patrijarhom moskovskim i cele Rusije Kirilom.
Reči hvale i podrške koje je uputio srpskom narodu i mom suprugu učinile su me ponosnom i zahvalnom.
Naša dva naroda, tradicionalno bliska, povezana su u istorijskom, duhovnom i kulturnom smislu. Verujem da ćemo nastaviti da razvijamo dobre diplomatske odnose dve zemlje, duge 187 godina...
