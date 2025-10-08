Politika

TAMARA VUČIĆ U Rusiji: Naša dva naroda, tradicionalno bliska, povezana su u istorijskom, duhovnom i kulturnom smislu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 10. 2025. u 18:48

PRVA dama Srbije, Tamara Vučić, bila je u poseti ruskom patrijarhu Kirilu u Rusiji.

ТАМАРА ВУЧИЋ У Русији: Наша два народа, традиционално блиска, повезана су у историјском, духовном и културном смислу

Foto printskrin Instagram/tamara.vucic.serbia

Ona je tim povodom na svom Instagram nalogu napisala:

Počastvovana prilikom da se, na Dan Prepodobnog Sergeja Radonješkog, u lavri Svete Trojice - Sergijeva lavra - sretnem sa Njegovom svetosti patrijarhom moskovskim i cele Rusije Kirilom.

Reči hvale i podrške koje je uputio srpskom narodu i mom suprugu učinile su me ponosnom i zahvalnom.

Naša dva naroda, tradicionalno bliska, povezana su u istorijskom, duhovnom i kulturnom smislu. Verujem da ćemo nastaviti da razvijamo dobre diplomatske odnose dve zemlje, duge 187 godina...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom
Politika

0 0

POČELE BLOKADE U AUSTRIJI: Studenti blokirali univerzitet u Beču! Policija reagovala silom

JUTROS su studenti Univerziteta u Beču blokirali glavne ulaze ustanove, sprečavajući ulazak zaposlenih i kolega na nastavu uz obrazloženje da uprava uporno održava strateško partnerstvo sa Hebrejskim univerzitetom uprkos zahtevima da se ta saradnja okonča zbog rata u Gazi. „Blokada je odgovor na ignorisanje naših zahteva i odbijanje rektorata da uđe u stvaran dijalog“, kaže za Srpski Ugao student koji se predstavio kao Gabriel Šnajder (Gabriel Schneider).

08. 10. 2025. u 20:18

Politika
Tenis
Fudbal
Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava

Wall Street Pepe spaljuje 4 milijarde WEPE tokena dok se lansiranje približava