OVO JE ZA ISTORIJU, BOLJE OD BERLINA 100 PUTA! Vučić otvorio "Ložionicu": Čudesno napravljeno, ponosan sam što to imamo u Srbiji (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić svečano je otovrio Kuću eUprave i kreativno-inovativni, multifunkcionalni i digitalni centar "Ložionica". Ovo je mesto na kojem će se okupljati arhitekate, dizajneri, IT stručnjaci, slikari i ostali iz 52 različite kreativne delatnosti.

Foto: TV Printkskrin

Otvaranju prisustvuju i presednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktorka Ložionice i platforme Srbija stvara Ana Ilić , direktor Kancelarije za za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, kao i arhitekte Anđela Karabašević Sudžum i Vladislav Sudžum.

- Nađite način ono što ljude sve zanima, da dođu do dokumenata. Što sam čuo od Komarova što mu je mnogo značilo 500 hiljada za bebu. Mi od aprila i maja krećemo sa isplatama za sportiste. Ono što će biti najvažmnije je legalizacija, da se pomogne ljudima u katastru, da ljudima koji ne znaj uda koriste ova čuda, da im pomognete da dostave to nadležnim organima. Gledajte kako to da radite sa opštinama, oni će kasniti. Baš ih briga jer nisu motivisani nikakvim dobitkom za opštinu - rekao je Vučić.- Nemojte samo da budu predsednici opština, pozovite načelnike opštinskih okruga i šefove okruga da svi dođu i da znaju odogovre - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Predsednik Vučić je tokom obilaska rekao da su baš lepe kancelarije.

- Želim da ljudi znaju. Imali smo najviši nivo sajber napada na državnu i javnu infrastrukturu u avgustu mesecu, to je preko 2 miliona napada bilo. Što je bilo pohranjeno u dejta centru, nisu uspeli ništa. Usplei su da nam naprave štetu u EPSU, katastru, Ministarstvu pravde, jer su se pravili pametni i nisu pohranili podatke u djeta centru. Nećete to da uradite? Dobro onda, ali bićete uhapšeni doživimo li "blekaut" i nestanak struje na dan ili dva. Nema problema, ako niste prihvatili, ali odgovaraćete i i svi ćete u aps ako nam se to dogodi - rekao je Vučić.

- Sajber napadi su dolazili iz čudnih zemalja, od Čilea, Meksika, Rusije, Amrike, ali 2 miliona napada je najobimniji napad na našu digitalnu infrastrukturu - rekao je predsednik.

- Ovo će da ostane, čudesno izgleda, otvoreno za ljude. Ovo što radimo radimo za građane. Otvoreno za rešavanje njihovih problema i da vide koliko zajedno napredujemo, istakao je predsednik.

Foto: TV Printkskrin

- Imam dobru vest, turisti se vraćaju, ponovo se povećava broj turista. Čim prestanu nemiri i neredi, čim prestane neodgovorno ponašanje ljudi odmah je sve lakše. Ugostitelji rade bolje, sve radi bolje - rekao je predsednik.

Na pitanje da tajkunski mediji govore da Nacionalni stadion neće biti izgrađen i da država plaća malu cenu za gradnju, Vučić kaže:

- Pa zar nisu rekli da mi hoćemo da ukradem opare i da plaćamo visoke cene i da je ceo projekat za pljačku. Kako sad dajemo malu cenu? A hoćemo l istići, ili ne za EKSPO, šta su oni sve govorili. Kao i za leteće taksije, a uveravam vas imaćemo leteće taksije za EKSPO. Pre 8 godina demonstrirali su u Beogradu na vodi, demonstrirali žutim patkama, danas ovde kupuju stanove. Kao što će ovu prelepu zgradu da koriste svi građani Srbije. Što se stadiona tiče, trkaćemo se i izgradićemo ga na vreme. Neće stići do 1. decembra 2026, ali do EKSPA će stići i to će biti lepotica i za uživanje. Završićemo ga pre 1. maja 2027 i biće najlepši u regionu i jedan od najmodernijih u Evropi.

Foto: TV Printkskrin

- Da obavestim sve u regionu da mogu da dođu da uživaju u brzoj prugi. Nigde u regionu to nema, jel znate da nigde u njihovim medijima to niste mogli da pročitate. Šta je problem, što krijete to? Ne brinite i na taj stadion ćemo ih pozvati i da mogu da uživaju i dođu na najbolji stadion da ga vide i pre otvaranja EKSPA - rekao je Vučić.

- Danas mi je bio gost iz Nemačke preduzetnik, rekao mi je da je neverovatno koliko su se Beograd i Srbija promenili. Nije bio tri godine, čak i ja ne vidim ovo sve, nemam vremena.

- Zapamti Ana, biće za dve godine da su to oni izgradili, a mi bili protiv.

Foto: TV Printkskrin

- Rekli su da je to moja fatazmagorija, kako je to govorila ona žuta Olja. Za vodotoranj sam inistirao da se renovira, bilo je kao ruglo kad se prolazi pored Gazele.

- Akvarijum će da izgleda čudesno i Prirodnjački muzej. Ne znam da li si videla Ana kako je ukopan, čudesno će da izgleda.

Vučić je potom prošetao dvorištem i eksterijerom Ložionice.

- Ovaj mi se prostor čudesno napravljen. Arhitekte koje ste smislili i izvođači, super ste ovo smislili. U Berlinu su slično radili, koristili su stare industrijske zone. ALi ovo izgleda 100 puta bolje - kaže Vučić.

- Ponosan sam što to imamo u Srbiji, mnogo bolje izgleda nego u Berlinu.

- Ne postoji ništa ovako od Beča do Istanbula - rekla je Brnabić.

Stigli su u "blek boks" prostoriju, koja može da se potpuno transformiše.

Foto: TV Pink Printskrin

- Ovo je za istoriju, pogledajte kako je ovo izgledalo. Zmijarnik, stecište narkomana, sada je najlepši deo Beograda. To su građani Srbije uradili. Promenili lice i zemlje i grada.

- Prazni su nam muzeji, dajte specijalne popuste za karte. Narodni muzej je za mene najvažnija i najbolja institucija. Decu sam neterao redovno da idu, bar 2 puta godišnje. Da nema stranaca, bilo bi nam sve prazno. Umesto što idu po Italiji, neka dođu u naš muzej.

- Mislimo da do EKSPA uradimo mnogo sadržaja širom Srbije. Ići ćem oda obiđemo u Višegradsku gradilište novog porodilišta, u Nišu na mkreće izrgadnja najnovijeg porodilišta. U jednom danu ću ići da otvorim dve fabrike u Nišu, trudimo se da uradimo za svaki grad u Srbiju. Pojeli su nam vreme, pojeli su nam deo novca, deo rasta i sad ćemo morati da radimo više i jače da sve nadoknadimo.

O Miši Bačulovu kaže:

- Ne punim ja glavu nikome i pošto sam bio 100 posto siguran da niko njega ni za šta ne bi uzeo da nešto uradi. Ali što se više obraća, vidim sve više nelogičnosti. Šta si radio 2 i po sata tamo? Bolje da više ništa ne govori i da čuva iskaz za nadležne državne organe.

- Ja sam suviše ozbiljan čovek, kad sam vam rekoa da nemaju nikakve šanse, kažem vam. Goto je završeno je sa tim. Nemaju više nikakve šanse. Nisma vam čak ni pokazao poslednje istraživanje javnog mnjenja,a on je za njih mnogo pugubniji nego prethodni u avgustu mesecu. Ne bavi mse time, imaćemo problema mnogo sa naftnom industrijom Srbije. Mnog oproblema , a ne pada mi napamet i nemm vremena i snage da gubim vreme na besmislice. Koliko god da im daju para spolja, nikakvu više šansu nemaju.

Na konstatciju novinara da Miloš Jovanović kaže da studenstka lista nema šanse za pobedu, Vučić kaže:

- Mislim da greši Miloš Jovanović, oni su favoriti veliki, nama ostaje da se borimo kad izbori dođu. Glasovi se broje na kutijama, ne na Iksu.

O dešavanjima u Draču, Vučić je rekao:

- Nikoga nisam uvredio, nijednu ružnu reč izgovorio, ali sam ih „uvredio“ time što mi se okreće želudac od njihovih priča o teritorijalnom integritetu. Dođe vam predsednik lažne države i priča o teritorijalnom integritetu, a očekujete da predsednik Srbije ne reaguje. Očekijete da ćutim kada slovenački predstavnik misli da nemamo pravo da kažemo ono što mislimo. Nisam nijednu ružnu reč rekao, samo sam govorio o Povelji UN, Rezoluciji 1244, snažno zastupao politiku Srbije i srpske interese. Milanović je rekao da su to samo memorandumi vezani za vojni savez – pa i da je memorandum, vojni savez se ne pravi tek tako, a vidim da idete u zajedničku nabavku oružja. Begaj je rekao da je to defanzivan savez, a svaki je govorio da je takav – nijedan nije rekao da je napravljen za napad na nekoga. Možda je „uvreda“ bila ta kada je Osmani rekla da oni žele i da će nastaviti da insistiraju na svojoj državnosti, pa sam joj odgovorio da se uvek radujem da je vidim kao dragog turistu u UN – čudesan je pogled tamo ka onim ostrvima. Dođite, uslikajte se, okačite na Instagram, ali samo da šetate kao turista. Možda je to bila uvreda, ali ne mislim da je nešto loše.

- Neće biti samo stop blokadama, već podrška našem narodu na KiM. Misli mda će u subotu biti, i čujem da neće biti sve u isto vreme, nešto u 16 sati, nešto u 18 sati.

Gde ideje i inspiracija stvaraju budućnost

Bivša okretnica za parne lokomotive kod Mostarske petlje u Beogradu - Ložionica nakon svoje rekonstrukcije postaje centar okupljanja državne uprave, digitalne i inovativne zajednice, startapa, fakulteta, privrede, naučnika i kreativaca.

Kompleks Ložionica se sastoji od adaptiranog objekata stare Ložionice i Vodotornja, velikog parka i prostor za razne aktivnosti na otvorenom, kao i nove poslovne zgrade - Aneksa Ložionice.

Na 4.800 kvadratnih metara originalna zgrada Ložionice pruža brojne mogućnosti za različite aktivnosti kreativaca – radionice, učionice, sale za sastanke, prezentacije i probe, izložbene prostore. Ložionica ima i izuzetnu salu za događaje, tzv. “Black Box” projektovanu i opremljenu prema elaboratima naših najvećih stručnjaka za akustiku, koja može da se koristi za razne vidove događaja i okupljanja poput filmskih i pozorišnih premijera, koncerata i konferencija.

Nova poslovna zgrada - Aneks Ložionice od 11.000 kvadratnih metara predstavlja kancelarijski prostor za potrebe Kancelarije za IT i eUpravu, ali i brojnih drugih partnera, a veliki deo prostora je dostupan startapovima i malim inovativnim preduzećima.

Oko nekadašnje Okretnice nalazi se prelep park koji je pogodan i za održavanje brojnih događaja i aktivnosti na otvorenom.