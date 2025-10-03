Politika

"NEĆE BITI BENZINA U KANTICAMA" Vučić: Građani ne moraju da brinu (VIDEO)

03. 10. 2025. u 15:35

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je da građani Srbije ne treba da brinu i da neće biti benzina u kanticama.

Na pitanje novinara tokom puštanja u rad deonice brze pruge od Novog Sada da Subotice, da prokomentariše to što opozicija kaže da "zemlja klizi u haos zbog sankcija NIS-u, zbog poskupljenja struje, da ćemo uvoziti gorivo, da nećemo imati maltene šta da jedemo", predsednik kaže:

- Pa mi i danas uvozimo gorivo. Mi svakog dana uvozimo gorivo. Nemamo mi više svoje nafte, zahvljajući njima i njihovoj odluci. Zahvaljujući njihovoj odluci 2007. i 2008. godine. Mi od tada, tri, četiri godine posle toga, smo iscrpeli svoja naftna nalazišta. Ima nekih novih još, ali za to su potrebna ogromna ulaganja, i verujem da ćemo u mogućnosti, mi kao država u to da uložimo, da bismo mogli i da istražujemo i da eksploatišemo. Ovo što su oni dali NIS-u, to više ne postoji ništa, to je sve iscrpljeno. Nikakv oni stid ni sram nemaju. Prosto, to je za njih sve uobičajeno i normalno.

Vučić ističe da građani ne moraju da brinu.

- Mi ćemo da rešimo probleme i neće biti benzina u kanticama, ali da znaju da smo slučajno imali benzin u kanticama jedini krivac su oni. Suviše sam ja odgovoran čovek, da bih tako nešto dozvolio - rekao je predsednik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

