"NEĆE BITI BENZINA U KANTICAMA" Vučić: Građani ne moraju da brinu (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je da građani Srbije ne treba da brinu i da neće biti benzina u kanticama.
Na pitanje novinara tokom puštanja u rad deonice brze pruge od Novog Sada da Subotice, da prokomentariše to što opozicija kaže da "zemlja klizi u haos zbog sankcija NIS-u, zbog poskupljenja struje, da ćemo uvoziti gorivo, da nećemo imati maltene šta da jedemo", predsednik kaže:
- Pa mi i danas uvozimo gorivo. Mi svakog dana uvozimo gorivo. Nemamo mi više svoje nafte, zahvljajući njima i njihovoj odluci. Zahvaljujući njihovoj odluci 2007. i 2008. godine. Mi od tada, tri, četiri godine posle toga, smo iscrpeli svoja naftna nalazišta. Ima nekih novih još, ali za to su potrebna ogromna ulaganja, i verujem da ćemo u mogućnosti, mi kao država u to da uložimo, da bismo mogli i da istražujemo i da eksploatišemo. Ovo što su oni dali NIS-u, to više ne postoji ništa, to je sve iscrpljeno. Nikakv oni stid ni sram nemaju. Prosto, to je za njih sve uobičajeno i normalno.
Vučić ističe da građani ne moraju da brinu.
- Mi ćemo da rešimo probleme i neće biti benzina u kanticama, ali da znaju da smo slučajno imali benzin u kanticama jedini krivac su oni. Suviše sam ja odgovoran čovek, da bih tako nešto dozvolio - rekao je predsednik.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
