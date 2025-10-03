VULIN: Sreća da NJegošu nisu imali šta oduzeti
ALEKSANDAR Vulinreagoivao je na to što je Skupština opštine Bijelo Polje donela odluku o oduzimanju književne nagrade "Risto Ratković" nekadašnjem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, a na inicijativu bošnjačkih i montenegrinskih partija.
"Političari bošnjačkih i montenegrinskih partija u Bijelom Polju oduzeli su književnu nagradu Radovanu Karadžiću. Kažu da su to učinili jer je Radovan 'protagonista zločinačke i genocidne politike'.
Sreća da Njegošu nisu imali šta oduzeti, teško bi mu oprostili 'Istragu poturica' ili 'Spomen prahu oca Srbije'", poručio je Vulin.
