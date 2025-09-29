Politika

DECA SIMBOL JEDINSTVA I SLOBODE: Mališani ulepšali skupove "Građani protiv blokada“ širom Srbije (FOTO/VIDEO)

В.Н.

29. 09. 2025. u 10:17

ŠIROM Srbije su juče održani skupovi "Građani protiv blokada" u organizaciji Centra za društvenu stabilnost na 167 lokacija, a prisustvovalo je 157.000 ljudi, prema podacima MUP.

ДЕЦА СИМБОЛ ЈЕДИНСТВА И СЛОБОДЕ: Малишани улепшали скупове Грађани против блокада“ широм Србије (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Mališani širom Srbije ulepšali su skupove noseći zastave, balone i uživali u radionicama.

Pogledajte kako je izgledalo:

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete