VUČIĆ URUČIO ODLIKOVANJA: "Snagu crpimo iz korena uraslih u otadžbinu, dužni smo da je sačuvamo" (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Foto: Printskrin

Obraćanje profesora Milana Petričkovića

Profesor Milan Petričković je rekao da na težini ovom odlikovanju daje činjenica da je prvi čovek države, predsednik Aleksandar Vučić, osetio na svojim leđima sve napade koji se dešavaju u našem vremenu.

- Kada nešto iz srca ide, i kada postoji rodoljubiva konotacija i težnja da srpski narod koji je večito na vetrometini, to predstavlja jednu vrstu zaduživanja predaka i potomaka. Ja nisam znao šta će predsednik govoriti, ali da se nadovežem, zašto prenosimo sa predaka na potomke zaduženje. Čuvati svoju zemlju i nacionalni interes, pravoslavlje i svetosavlje, ima jednu duboko vrednosnu konotaciju, i predstavlja jednu vrstu zaveta koji se čuva sa kolena na koleno - rekao je Petričković.

Foto: RTS Printskrin

Profesor ističe da je nama nikada nije bilo lako, i da samo oni koji su hroničari zbivanja nose teret vremena.

- Radi se o izazovnom periodu. Nevolja je iskušenje za čoveka, nevolja je važan segment u čovekovoj egzistenciji, koji traži žrtvu. Da pomenem i vas predsedniče, pošto je žrtva često mera učinjenog dobročinstva, ali ima i duhovnu, nedostižnu lepotu. U rodoljubivim odnosima iskazivanja brige prema državi, pomenuću kratko tu ljubav koja je istrošena kao pojam. Ali u esenciji ljubavi se nalazi rast, razvoj i napredak. Koliko se raste u ljubavi, toliko imamo vitalnosti i mogućnost za prevladavanje - rekao je on.

Petričković se ponovo zahvalio predsedniku, i zahvalio se na odlikovanju. Mogu da kažem samo neka nam živi večno slobodna, ponosita, prkosna i nikada poklekla Srbija.

- Živela Srbija, živela Republika Srpska i srpski narod gde god da se nalazi - zaključio je on.

Dodela odlikovanja

Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena dodeljen je profesoru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu dr Milanu Petričkoviću za naročite zasluge i postignute rezultate u sistemu obrazovanja i filmskom, televizijskom i muzičkom producentu Maksi Ćatoviću za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti filmske i muzičke produkcije.

Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena dobili su hroničar Zlatiborskog kraja, autor 20 knjiga Milisav R. Đenić koji je sabrao imena svih boraca iz Balkanskih ratova i Velikog rata iz svog kraja, a nagrađen je za naručite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima.

Foto: Printksrin RTS

Istim ordenom nagrađen je i predsednik Srpskog filozofskog društva Slobodan Kanjevac za naručite zasluge i afirmaciju Srpske kulture i nauke, a on je formirao sekcije društva u sedam gradova, afirmišući Srpsku kulturu i nauku.

Uredniku i voditelju RTS-a Vesni Radosavljević uručen je Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena za naručite zasluge i postignute rezultate u oblasti novinarstva. Pripadnik Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo Pero Luković koji je učestvovao u gašenju Velikog požara u Kraljevu u 2025. godini odlikovan je Zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić" za ispoljenu izvanrednu hrabrost i delo ličnog herojstva.

Foto: Printksrin RTS

Zlatnu medalju za zasluge dobili su kulturno - umetničko društvo "Kolo" Berane za zasluge postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, Vasilije Galjak iz Zubinog potoka za zasluge i postignute rezultate u javnim i humanitarnim delatnostima, pevačica Dragica Radosavljević Cakana za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti muzičke umetnosti, Aleksandra i Milija Stanić iz Stapara za izuzetne zasluge i iskazanu životnu hrabrost i upornost, radnici JKP "Zelenilo Beograd" Zoran Nimet, Srđan Stanković i David Stojaković odlikovani su za ispoljenu hrabrost i patriotizam.

Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina odlikovana je zlatnom medaljom za zasluge.

Obraćanje predsednika

- Poštovani predsedniče RS Dodik, uvaženi predsednice Republike Srbije, poštovani predsedniče Narodne skupštinine RS Nenade, uvaženi ministri, dame i gospodo, dragi prijatelji. Veliki Milan Rakić u pesmi "Nasleđe" pevajući o jedinstvu Srba i srpstva kaže: "Ja osećam ipak ispod svežih rana, i kalema novih da kao nekad jaka u korenom starom stoji snažna hrana, neiscrpna krepokost starinskih junaka". Mi svoju snagu crpimo iz jakih korena, uraslih u našu zemlju, našu otadžbinu. Poštovani, odlikovani, dame i gospodo, lovrati. Vratio sam se upravo iz dalekog Japana, u Osaki naši domaćini proslavili su sprski dan na svom velikom EXPO. To je bio jedan lep i uspešan dan u mom životu. Taj prelepi grad bio je sav u našim trobojkama. Ponosno se viorila naša zastava na blagom povetarcu, objasna suncem Dalekog istoka.

Foto: RTS Printskrin

- Čuo sam kao da su tu negde u mojoj blizini vladika Danilo, Njegoš, Dučić i Crnjanski, a najjasnije sam čuo "Ave Srbija".

- Pesnik vidi što ne vide vojvode. Vide da će Srbija večno živeti. Jer mi smo tvoje biće i tvoja sudbina. Udarac tvog srca u svemiru. Večna. Proglasili su našu zastavu za najlepšu na svetu. Ne znam da li svi tako misle, ali za nas je najlepša jer je najskuplja. A najskuplja jer je plaćena nevinom krvlju. Srpski vojnik imao je promenljivu sreću. Ali nikada nije izgubio ni jednu pukovsku zastavu, znajući kakvu svetinju čuva

- Danas smo se okupili povodom praznika koji nas sve povezuje. Dan sprskog jedinstva, slobode, i nacionalne zastave. To je praznik koji slave svi Srbi ma gde bili, ma gde živeli. Vaše odlikovanje predstavlja vašu ličnu hrabrost, trud i požrtvovanje. Vaš rad na osnaženju naše države i naroda. Vi ste delima pokazali kako izgleda istinska služba otadžbini i kako slični primer pretvara u kolektivnu snagu. Na dana kada obeležavamo proboj Solunskog fronta, imamo dužnost da kažemo, jihova žrtva nije bila uzaludna. Ona je bila temelj gde počiva naša sigurna kuća, Srbija.

- Neka vaše odlikovanje mladima služi kao primer, a nama podsetnik da samo jedinstveni možemo da koračamo napred.

