ZLO NA N1 UŽIVO! U dva minuta mržnje koju je izbljuvala Danica Vučenić stala sva antisrpska histerija Šolakovih medija! (VIDEO)

NAJBITNIJE se dodvoriti Zagrebu i Sarajevu, a Vojsku Srbije proglasiti za osvajačku, zlocinacku i obeleziti je kao pretnju celom regionu!

Voditeljka i novinarka N1 Danica Vučenić govorila je o održavanju vojne parade "Snaga jedinstva" u subotu, koja po njoj deluje "iluzionistički".

Ona tvrdi da "politički momenat" nije podoban, poredi sa vojnom paradom 2014. godine kojoj je prisustvovao Vladimir Putin, predsednik Rusije, te poredi vojnu snagu Srbije od pre više od 10 godina i sada.

Vučenić posebno napominje kao bitno mišljenje država regiona o održavanju vojne parade u Srbiji, a kao relevantne izvore dovodi analitičare iz - Hrvatske i BiH.

Pogledajte kako izgleda sva antisrpska histerija Šolakovih medija koja je stala u njeno izlaganje: