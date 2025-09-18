Politika

ANTISRBIN BRKOVIĆ PATOSIRAN POSLE SKANDALOZNE IZJAVE ZA TAJKUNSKU N1: Vučinićeva i Mićin mu očitali bukvicu

В.Н.

18. 09. 2025. u 18:38

DINA Vučinić, predsednica Skupštine Novog Sada, i Žarko Mićin, gradonačelnik tog grada, oštro su reagovali na skandalozne izjave antisrbina Brajana Brkovića u tajkunskim medijiama da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću treba da se sudi za državni udar i rušenje ustavnog poretka.

АНТИСРБИН БРКОВИЋ ПАТОСИРАН ПОСЛЕ СКАНДАЛОЗНЕ ИЗЈАВЕ ЗА ТАЈКУНСКУ Н1: Вучинићева и Мићин му очитали буквицу

Foto: Printskrin

Podsetimo, Brković, koji se predstavlja i kao aktivista pokreta "Bravo", pred kamerama tajkunske televizije N1 je pomahnitalo najavio "rušenje aktuelne vlasti u Srbiji". Na to je Vučinićeva poručila kako je odavno jasno da "iver ne pada daleko od klade i da unuk osvedočenog srbomrsca Jevrema Brkovića, Brajan Brković, ponovo pokušava da u mržnji protiv srpskog naroda nadiđe svog poznatijeg pretka".

- Profesionalno zaposlen kao sekretarica Mirana Pogačara, Brajan Brković o politici zna malo. Gotovo ništa. Ali zato zna mnogo o mržnji protiv Srbije. Zna mnogo o rušenju ustavnog poretka, za šta bez imalo stida optužuje predsednika Vučića, kog najveći svetski državnici uvažavaju i poštuju kao izuzetnog lidera i rodoljuba. I baš to smeta Brajanu. Njega do ludila dovodi to što je Vučić pobedio njihovu obojenu revoluciju. Što im ne da Srbiju. Što se svakodnevno bori za nove investicije. Što je u njegovo vreme otvoreno više od 250 fabrika. Što je obezbeđeno više od 500.000 novih radnih mesta. Što su višestruko povećane plate i penzije - istakla je Vučinićeva. 

Kako je naglasila, snažna Srbija ne odgovara Brkoviću i njegovim gazdama.

- Jer, u suprotnom, ne bi palio zastavu Srbije. I ne bi više od 10 meseci danonoćno radio na rušenju ustavnog poretka i pokušaju nasilnog preuzimanja vlasti na ulici. Brković je osoba koja se mnogo puta ogrešila o zakon. Ali, nikada nije krivično odgovarao. Je li to zato što je Srbija diktatura ili zato što je demokratska zemlja u kojoj Brajan Brković može nekažnjeno politiku da tumači kao otvoreni i ogoljeni rad i rat protiv države? Protiv njenih institucija i protiv njenog naroda. Učestvovao je u razbijanju i pokušaju spaljivanja prostorija SNS, fizički je napadao građane koji drugačije misle, napadao je policiju, učestvovao u demoliranju Gradske kuće, i mnogim drugim krivičnim delima - podsetila je predsednica Skupštine Novog Sada. 

Prema rečima Dine Vučinić, svaka reč koju Brković izgovori je tirada besmisla.

- Ogoljena laž i bezočna uvreda. To znaju svi građani. To znaju njegovi sadašnji i bivši pajtosi. To zna i on sam. Ali čovek zaslepljen mržnjom nije u stanju da uradi ništa racionalno. I samo nek nastavi da mrzi svoj narod. Za razliku od njega, Aleksandar Vučić nastaviće da radi u interesu Srba i Srbije! Srbija će ostati nezavisna, suvererna i slobodna. A građani će živeti još bolje - zaključila je Dina Vučinić. 

Sličnu reakciju je na sramne Brkovićeve reči imao i Žarko Mićin. 

- Teško je biti u glavi Brajana Brkovića. Tamo je uvek mrkli mrak. I pred svitanje, i usred dana. Svestan činjenice da je obojena revolucija u kojoj je učestvovao propala i da Srbija nastavlja da se razvija kao slobodna, nezavisna i suverena zemlja Brković je doživeo pomračenje uma. I sada je nivo svojih besmislica digao na nivo koji izlazi iz okvira političkog diskursa i kojim bi trebalo da se pozabave neke druge službe i specijalnosti - istakao je Mićin. 

Prema Mićinovim rečima, zato Brković sada bez imalo stida iznosi klevete i pretnje protiv presednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

- Evo o kakvom je apsurdu reč. Brković poziva na suđenje Vučiću, zbog represije i diktature, i lično je više puta nekažnjeno činio nedela. Spisak prestupa, za koje Brković nikada, u represivnom sistemu Aleksandra Vučića nije odgovarao, je ogroman. Od spaljivanja i uništavanja državne zastave, napada na policiju, nasilnih pokušaja upada u Gradsku kuću i Skupštinu grada, razbijanja i nasilnih pokušaja upada i spaljivanja prostorija Srpske napredne stranke, do nasilnih pokušaja ulaska na više fakulteta, do fizičkih sukoba sa građanima koji drugačije misle. U Novom Sadu, Vrbasu i mnogim drugim mestima. Za sve to vreme u pritvoru je proveo svega nekoliko sati. To je istina o represiji i diktaturi o kojoj Brković govori - naglasio je gradonačelnik Novog Sada i dodao da se Brković, takođe, drznuo da predsednika države optuži za rušenje ustavnog poretka.

Prema Mičinovim rečima, nije to samo odsustvo razuma, to je patološka sklonost da se mrze suverenost i nezavisnost Srbije!

- Osoba koja više od 10 meseci, besomučno, svakog dana i svake noći, učestvuje u rušenju državnog poretka i izazivanja državnog udara, za to optužuje Vučića koji je Srbiju spasao ekonomske propasti i učinio je ekonomski snažnom zemljom, i izvukao je iz kandži tajkunsko-ambasadorske hobotnice i učinio je slobodnom i poštovanom zemljom. Ne treba se čuditi Brkoviću i njemu sličnima. Njih u očaj baca i izbezumljuje činjenica da je Srbija pobedila njegove inostrane gazde i što će zahvaljujući Vučićevoj politici biti nastavljen njen ekonomski uspon i dalje unapređenje kvaliteta života svih građana! - zaključio je Žarko Mićin u objavi na svom zvaničnom profilu na Instagramu.  

