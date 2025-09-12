OGLASIO SE RFZO NAKON UPADA TZV. KOSOVSKE POLICIJE: "Ovakvim nasilnim postupanjem ogoljena je antisrpska politika Aljbina Kurtija"
REPUBLIČKI fond za zdravstveno osiguranje oglasio se povodom upada tzv. kosovske policije u civilu u prostorije filijale u Kosovskoj Mitrovici.
Prenosimo saopštenje u celosti:
- Danas u 10.30 časova pripadnici tzv. kosovske policije u civilu upali su u prostorije filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Kosovskoj Mitrovici.
Slikali su sve prostorije, tražili radnicima lične karte, pretresali njihov radni prostor i lične stvari, a zatim zatražili da napuste objekat.
Ovakvim protivpravnim i nasilnim postupanjem Kurtijeve policije u potpunosti je ogoljena antisrpska politika Aljbina Kurtija, koji sada udara i na najosetljive institucije na KiM koje pružaju usluge hiljadama korisnika na KiM.
Napad na filijalu RFZO u Kosovskoj Mitrovici direktno ugrožava dalje pružanje zdravstvenih usluga pacijentima i drugim najosetljivijim društvenim kategorijama, kao i svim našim građanima na KiM.
Naša institucija nikada nije predstavljala pretnju ni za koga, već je uvek bila stub pružanja usluga zdravstvene zaštite.
Ovakvi eskalatorni i jednostrani potezi Privremenih institucija samouprave u Prištini predstavljaju i gaženje briselskih sporazuma, posebno onih koji se odnose na formiranje Zajednice srpskih opština i delovanja srpskog zdravstvenog sistema.
Naša poruka svim zaposlenima u filijali RFZO u Kosovskoj Mitrovici je će da država Srbija nastaviti da u potpunosti brine i da će RFZO i ubuduće redovno isplaćivati sva primanja zaposlenima kao i do sada, a građanima nastaviti pružanje zdravstvenih usluga.
Preporučujemo
PETKOVIĆ: Bisljimi najotvorenije podržao blokadere
11. 09. 2025. u 17:47
KURTIJEVA POLICIJA OTIMA POŠTU U GRAČANICI: Nastavlja se maltretiranje Srba na KiM
11. 09. 2025. u 10:11
KURTIJEVA POLICIJA UPALA U PROSTORIJE "SLUŽBENOG GLASNIKA" U KOSOVSKOJ MITROVICI: Hitno se oglasila Srpska lista
09. 09. 2025. u 17:34 >> 17:52
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)