SRAMNA PORUKA BLOKADERA: Vojska Srbije je vojska ubica i ratnih zločinaca i mi ne želimo paradu Vojske Srbije na ulicama Beograda!
RADOMIR Lazović, jedan od glavnih predstavnika blokaderske opozicije, rekao je da ga Vojska Srbije na ulicama Beograda, gde su u toku pripreme za veliku paradu, asocira na ratne zločine i pretnje našoj "braći širom bivše Jugoslavije".
- Ja tenkove na ulicama Beograda vidim uvek kao podsećanje na neka vremena u kojima su ti tenkovi išli da ubijaju neke ljude, koji su braća na šim građanima širom regiona. Vidim te tenkove kao pretnju nekome, ne vidim tenkove kao nešto što treba da se slavi i organizuje da straši ovde ljude - rekao je Lazović.
