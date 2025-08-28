"MNOGO VAŽNIH VESTI KOJE ŽIVOT ZNAČE" Vučić otkrio šta će sve država učiniti da pomogne građanima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost TV Pink i komentarisao nove mere države, ali i trenutnu političku situaciju u zemlji.

Vučić je, na početku, rekao da ima mnogo važnih vesti "koje život znače".

- Stvari se smiruju u Srbiji i ljudi počinju da razumeju da moramo da razgovaramo i da stvari rešavamo mirnim putem. Sve manji brj ljudi im se okuplja i želi to da vidi. Ljudi su izgubili nadu da to može da donese neke promene na bolje jer se posle nekog vremena suoče sa realnošću. Naše je da ponudimo dijalog, čak i nasilnicima, bolje je da razgovarate sa njima nego da stvari rešavate na drugačiji način - kazao je Vučić.

Izrazio je svoju brigu za policajce.

- Oni stoje, po nečijem pozivu, da bi sačuvale nečiju imovinu, živote ljudi, a bivaju napadnuti na najgori mogući način - kazao je on.

Ističe da su to uglavnom mladi ,sredovečni ljudi koji čuvaju poredak i red.

- Pozdravljam njih i njihove porodice. Ne brinite. Biće u redu sve i u Novom Sadu. Svuda imaju večeras manji broj ljudi. Blokaderi nisu razumeli da je politika nešto drugo od matematike i godišnjih odmora. Ljudi polako shvataju suštinu. bez obzira na to koliko je teško razgovarati sa ljudima koji su hteli neke od nas da spale i ubiju, moramo da pružimo ruku - kazao je on.

Kaže da je običan čovek, ne više od toga.

- Imam emocije i to kroz šta sam prošao poslednjih devet meseci, moja deca to malo kao za deset života prođe. I postao sam, nažalost, u tom nekom ličnom odnosu manje tolerantan i sebi sam zamerio. Kod Željka sam bio na rođendanu. On to slavi kao da je mnogo važan i veliki dan, što valja tako. Stari ljudi ne bi trebalo da rade. Sada će se naljutiti pošto mu je to valjda najteža godina. A on je od mene četiri godine stariji, to znate. Nije on mlađi, on izgleda mlađe, deset godina. Stariji, bio sam na rođendanu kod njega i onda sam uveo, video sam da mu je jedan od gostiju bio direktor Nove S. Sačekao sam kao pristojan čovek desetak minuta i znajući da ti ljudi svakoga dana vode kampanju, da smo ubice, kako treba da se obračunaju i sa mojom decom i sa svim drugim. Ja sam napustio taj skup posle desetak minuta. Onda sam shvatio da to prosto nije fer prema domaćinu i kao predsednik Srbije - rekao je on.

Ostaje njegova ponuda za dijalog i TV debatu.

- Uglavnom smo se suočavali sa ljudima bez lica koji su se skrivali iza mase - naveo je on.

Kaže da, kada bi ljudi čuli da su to general Živković, ili Zdenko Tomanović ili rektor Đokić, onda bi rekli da se nisu za to borili i da takve neće.

- To su uglavnom otpatci iz vlasti, lošiji ili najgori iz vlasti koji nisu mogli da dobiju veću prođu unutar režima, a onda su uz stranu podršku želeli da sve to ruše - kaže Vučić.

Kaže da je 2012. BDP ukupan bio 35 milijardi godišnje, a "2027. ćemo da završimo sa 102 milijarde". Kaže da je stopa nezaposlenosti 2012. bila 25,9%, a da je danas 8,5%.

Kaže da su istu priču pokušali da prodaju mladi ljudi bez lica - OTPOR.

- Nisu oni vladali suštinski, već su rekli da će vladati eksperti - kazao je Vučić i podsetio na grupu G17+.

- Tako su ekspertski vodili zemlju da nam je zemlja bila uništena i sad nam nude isti model. Ne želi narod da se vaća u prošlost, u vreme onih koji bi sada opet da dođu na vlast - naveo je on.

Misli da su to ljudi shvatili, da su to ljudi na izuzetno dobar način razumeli i zato je otpor prema tome sve veći i sve snažniji.

- Nemojte da smetnete s uma. Mi smo se ponekad našli u čudu. Kada ta poplava krene i kada izbaci sve na površinu, kada mulj izbaci na površinu talog, društveni talog, bukvalno, teško je tome se suprotstaviti u tom trenutku. Ljudi su pod pritiskom. Čak i dobri, normalni ljudi koji ne bi reagovali ni na koji način, oni počnu da reaguju. I žele da pripadaju tom delu da ne bi bili socijalno odbačeni. Naravno, najhrabriji ostaju jer oni to prepoznaju i suprotstavljaju se. Kako smo došli do toga? Da se plasiramo? Delimično, nikada nemojte da potcenjujete jednu stvar. Delimično i našom krivicom nismo razumeli da ne možete da vladate, da ne pokazujete dovoljno brige za građane svakog dana. Tu polazim i od sebe. Ja sam neretko suviše pažnje poklanjao spoljnoj politici i susretao se sa svetskim liderima, svetskim državnicima. Manje sam, sećam se, nekada išao po sedam dana u Niš, u druge krajeve Srbije. Sada ću to ponovo da vratim. Ljudi posle izvesnog vremena kažu "dosta mi je toga i da je najbolji na svetu". Ljudi kažu: Ok, Vučić je snažan, ali mi želimo nekoga ko je jednako snažan da može uvek da ga izaziva". I onda to ode u jedan iracionalan deo. Dođemo do toga da našu najbolju decu proglasimo za "ćacije" - navodi Vučić.

Najmonstruoznija je laž o "preminulom dečaku u Valjevu", ističe Vučić.

- To su rekli večeri kada je trebalo, po njihovom mišljenju, da izbije građanski rat u Srbiji zato što su branili samo jednu vrednost - njihov novac. Kada su pričali o korupciji, pričali su samo o sebi. Korupcija je polazna tačka u njihovim životima. - kazao je on.

Novinarka Gordana Uzelac potom je istakla da se na društvenoj platformi X pojavio skandalozan tvit urednika Šolakovih medija u kome ističe da bi rušenje United medija bilo ravno padu četiri nadstrešnice, taj nivo korupcije.

- Sve neumesno što je rekao govori o nepoštovanju žrtava, ali to nije za nas neka velika novost. Koriste paganske običaje da po 16 minuta zauzimaju puteve - naveo je on.

Kaže da je Šolak prodao za milijardu i šesto miliona evra Total TV, SBB i da je to "uglavnom na pljački zarađen novac".

- Nije on to zaradio svojim znanjima, već korumpiranjem ljudi u Telekomu Srbije svojevremeno, tamo 2000. i neke godine, kada je krenuo da protizakonito postavlja kablove koristeći Telekom i državnu mrežu, tako je podizao i tako postizao. Eto, on je pošten, a ja sam lopov i kriminalac koji nisam dobio ni evro od toga? - pitao je Vučić.

Kaže da su te sve pare strpali u svoje džepove i da su se sada posvađali oko para.

oni kažu da sam ja uticao na nešto, čuo sam ili video sam nekim. Pa da, ja sam se video u Davosu dva puta i svaki put javno i slikao i objavio to i govorio o tom. Sa ovim Nikosom, koji je bio neki šef tog BC Partnersa, jer to je moj posao, moja obaveza, ne zbog medija i zbog investicije u Srbiju kako su najavljivali.

- Ja sam govorio mnogo teže stvari o njemu. I javno, i na svakom susretu. Ja sam prvi put kada sam sreo tog gospodina Nikosa, mu u lice rekao da mislim da je Dragan Šolak, njegov partner, međunarodni kriminalac, perač para, kriminalac bez premca, da je veoma, veoma loš čovek, iskoristio sam težu reč. Dakle, da ne bih krio. Ne morate da pitate za sitnice da li tamo neko da bude Sloba Georgijev ili da bude Aleksandra Subotić ili da bude Igor Božić. Baš me briga. Sve najgore mislimo svima. I nikada se u to nisam mešao. Ali da im bude jasno i da vama bude jasno. Od početka sam govorio sve ono u što se sad uverio svako od tih ljudi koji su sa tim čovekom radili. Ne postoji ni jedan čovek koji je sa tim čovekom radio, a da ima nešto lepo da kaže. A sa mnom svi koji su počeli da rade, rade i danas. Niko nije otišao. Dakle, i 10, i 12, neki i 17, a neki, Boga mi, i 30 godina. Samo da to ima to u vidu. I neki koji odu, pa se posle izvesnog vremena vrate i žele da se vrate. Od Zorane Mihajlović do mnogih drugih. Dakle, samo to hoću da vam kažem. Ja sam, dakle, najgore stvari tim ljudima predočavao od početka. Svaki put kad bih video, ali ja njega vidim jednom godišnje.

Ističe da najveći skandal će da izbije o prisluškivanju i što su neki tražili da se upada u neke prostorje sa danom zakašnjenja i šta je sve trebalo da se skloni...

Kaže da bi ugasili N1 i NovuS da su to želeli, ali da nikada nije hteo to da uradi jer bi sebe smatrao nesposobnim kada ne bi mogao da pobedi njihove laži, te podsetio na to kako je DOS ukinuo BK TV.

- Da sam želeo da ih ugasim, to bi se desilo. Sećate li se strašnih laži o zvučnom topu kada su shvatili da im je propao 15. mart? I baš ih je bilo briga, obmanjivali su javnost. Nikada se nisu izvinili ni za laži o povređenom dečaku. Hteli su da zapodenu krvavi pir u Srbiji i umalo da platimo cenu. Građani Srbije su bili dovoljno zreli i ozbiljni i nisu tako nešto dozvolili. To je ključna i važna poruka, njima želim uspeh u radu - naveo je on.

- Što se tiče svih uvreda, oni se najviše uvrede kad im kažete blokaderi, a oni se time hvale da blokiraju. Ovoliko besa ni na čemu zasnovano vam je najbolji pokazatelj. I biće ispumpano kao guma, balon. Računao sam da su zdravorazumski orijentisani i da razumeju kakve su to laži. Oni nemaju dokaz da je korupcija doprinela padu nadstrešnice - dodao je.

Ističe da traje borba oko uredbe o trgovinskim maržama i da će ljudi imati manje cene od ponedeljka, ali da trgovci žele da prevare državu.

- Prerano su počeli sa trikovima. Misle da su dovoljno mudri da mogu da prevare džravu. Zovu dobavljače, naše proizvođače da povećaju cenu od 14 do 20%, da će vratiti kroz rabate, da bi cena ostala ista, a da bi oni mogli da ostanu u skladu sa podzakonskim aktima koje smo doneli - naveo je Vučić. Kaže da trgovci kažu dobavljačima da će im skinuti sa police ako to ne urade.

- Mi smo im dozvolili onih 20% marže i 10% off rabata, dozvolili smo i 3% za logističke troškove, a oni sada hoće da povećavaju nivo logističkih troškova na 10% itd.

Kaže da će Uredba biti promenjena već za tri dana.

- Želimo da se borimo za građane ove zemlje. U redu je da zaradite, okej ako je vaša margina 200 miliona evra ali nemojte da preterujete da to mora da bude 600. Molim ljude ako su odgovorni, pogotovo iz tri najveća strana lanca, da ne pokušavaju da ne pobede državu i da misle da su oni mnogo pametni, a mi mnogo glupi- istakao je.

- Molim ljude ako su odgovorni, pogotovo iz tri najveća strana lanca, da ne pokušavaju da ne pobede državu i da misle da su oni mnogo pametni, a mi mnogo glupi - rekao je Vučić.

Kaže da smo imali prvi slučaj isplate iz alimentacionog fonda za samohranu majku dečaka (9). Otac od prve godine posle razvoda nije plaćao alimentaciju.

- Pokazalo se da to može da radi i da majke budu zadovoljnije - kazao je on.

Ističe da se razmišlja i o meri koja se pokazala u Španiji, a to je ograničenje zakupnina stanova za mlade ljude do 35 godine jer je to otišlo u nebesa.

- Pri tome, ne plaćaju porez jer ne prijavljuju stanare - kazao je on.

Kaže da se još razmišlja o tome jer država neće da se meša u sve.

- Sredinom septembra ćemo izaći sa velikim stvarima i mislim da će ljudi biti oduševljeni - kazao je on.

Najavio je rast penzija za možda 12 odsto, za 50 odsto više od najavljenog.

- To vam je na 40.000 dinara 44.800 dinara. To je značajno više - kazao je Vučić.

Ubrzano se ide ka 650 evra do kraja 2027. godine kako je najavljeno, a ističe da bi bila i veća da nema poljoprivrednih penzija, koji su više socijalno davanje.

- Vraćamo to što su penzioneri pokazali strpljenje. Penzija je 2012. bila 202 evra. Ko ima penziju 50.000 dinara, sada će biti 56.000 dinara. Gledaćemo da to isplatimo pre pravoslavnog Božića. Gde ima da penzije rastu 12 posto, nigde tako ne rastu penzije. Vraćamo sve ono što su penzioneri dali, pokazali strpljenje. Dakle prosečna penzija biće oko 480-490 evra - podsetio je on.

Najavio je za penzionere još jednu lepu vest.

- Gledaćemo da ne bude ograničenje 100.000 dinara za uzimanje kredita. Ići ćemo na to da se odnosi na sve, na 100 posto penzionera. To nam je ekonomska mera, da oni potroše što više novca i da provedu najlepše svoje dane posle radnog veka koje su časno izvršavali - rekao je Vučić.

Javni dug Srbije je 43,3 posto BDP, navodi on.

- Srbija je duplo bolja nego prosek zemalja EU. Duplo nižu stopu javnog duga imao. I ja sam ponosan na naš rad. Kada sam došao i postao premijer i kada su me svi ljudi psovali, tada moram da kažem nespravom. Verujem da ima stvari zbog kojih me s pravom opsuju. Živ sam čovek po pogrešnim odlukama, ali tada nespravom. Radio sam ono što moramo da uradimo. Najteže mere smo preduzeli. Smanjenje dela plata u javnom sektoru i dela penzija. I zbog toga danas imamo veoma nisku stopu javnog duga. Zbog toga možemo da radimo i da pravimo velike projekte. Zbog toga možemo da maštamo i zbog toga možemo te projekte da ostvarujemo - kazao je on.

Vučić je potom najavio i velike infrastrukturne projekte:

- Najveći deo ljudi kreće ubrzano radove za ovo parče, za ovu sekciju puta od Sombora do Bačkog Brega. To je ogromna stvar za zapadno Bački okrug i zatim napadamo deo ovde do Vrbasa, da bi Vrbašani lakše imali izlaz i naravno ovamo preko Srbobrana i Bečeja, ka Novom Bečeju i Kikindi. Ali sada idu ubrzano radovi, sve smo peripetije i probleme završili. Radovi na Zrenjaninu, od Pupinovog mosta ka Zrenjaninu, brže nam idu radovi od predviđenog, ljudi da znaju, ali najveći deo ljudi ne zna da tamo radimo i da smo već, Boga mi, ne samo pripremne radove, već i stvarne radove krenuli i da će to biti ne na vreme, nego verovatno i pre roka završeno. Fruškogorski koridor ide izvanredno i odlično i to prikazujemo i pokazujemo. Zatim će nam ići ovaj deo ovde, vidite Zrenjanin ovaj sad. Uskoro završavamo ovaj deo ovde, Parče, Kuzmin, Sremska, Rača, to je kada idete u Republiku Srpsku, kada idete u Bijeljinu, ka Doboju, Banja Luci, bilo kojem drugom mestu ili idete u Tuzlu, zašto da ne, dakle, takođe idete ovim putem i to je 19,5 km koje ćete brzo stići. Sada smo, završavamo Slepčević, Badovinci, da li za 5-6 meseci biće potpuno završeno i tada ćemo odmah da obradujemo seljake, domaćine i sa jedne i sa druge strane. Mi sada to naplaćujemo, da li 3 marke ili tako nekako, jer je to bio ugovor sa koncesionarom divnim gospodinom koji je preminuo, među vremenom gospodinom Pavlovićem, čovekom koji je mnogo uradio za svoj rodni kraj. Dakle, mi ćemo dogovoriti da to bude besplatan prelaz, jer ljudi imaju njive s jedne i sa druge strane i moći će mnogo više da koriste taj prelaz u budućnosti. Vidite, ovo ovde završavamo, ovo vam je sve od Čačka preko Kraljeva ovde do Vrbe, do Vrnjačke Banje Vrbe, tu ćemo da otvorimo Vrnjačka Banja Vrba, onda ovo završavamo. Ovde idemo u obilaznicu oko Kragujevca, u velikoj meri radimo, to je veoma važno, 22,5 km, vidite ovaj crveni deo. Ovo zeleno smo sve mi uradili, ovo crno je bilo od ranije, ovo zeleno smo sve mi uradili. Koliko je kilometara autoputeva i puteva? Ovo imate ovde, imate ovde zapisano, izgrađeni autoputevi tada su 596 km do 2012. godine, mi smo već sada 628,7 km završeno, ali pošto računam da sam uračunao kada sam posetio ovo Slepčević-Badovinci, pa sam računao, pa sam zato rekao 628 ili 626. Šta se dešava s autoputem Miloš Veliki? Ovde završamo ovo od Požarevca do Velikog Radišta i sada idemo ovde od Požege, kao što vidite imamo ugovoreno i predviđeno i moraćemo da nastavljamo ovde do Duge Poljane. Ono što je važno za ljude je da takođe znaju od Kraljeva da predviđamo put do Raške i do Novog Pazara, ali i ovde do Jarinja. Mi smo tražili od Amerikanaca da nam, mi smo spremni da platimo u potpunosti za sever Kosova, dakle da se spusti sve do severa Kosovske Mitrovice, mi ćemo da platimo, mi ćemo da izradimo. Sve plaćamo avansno za naš narod na severu Kosova da može da ima brzu saobraćajnicu do severne Mitrovice i da se brzo, neverovatnom brzinom stiže od Mitrovice, tada bi to bilo tri sata maksimalno od Mitrovice do Beograda. Je l' si ikada razmišljao o tome, ranije? - kazao je on.

Kaže da je urađena i rekonstrukcija pruge Resnik-Valjevo.

- Važno je da idemo dalje preko Kosjerića, Požege, Užica, Priboja, Prijepolja do Vrbnice ovde. Vrbnica je krajnja tačka do granice sa Crnom Gorom, to je najkomplikovanije i najteže i da se ubrza, i da se modernizuje i da možemo da idemo ka Podgorici i Baru modernom železnicom. Verujem da ćemo u skorom periodu i to ugovoriti. Sa Evropljanima radimo i hvala im na velikim grantovima. Radimo prugu Beograd-Niš i uskoro će krenuti i radovi na toj pruzi. Pre svega mislim da će deonica Stalać da se radi, ali to se radi u tri deonice. Ovde do Velike Plane je prva deonica, mislim da je druga deonica tu između Gilja i Paraćina i treća deonica do Trupala da ulaze u Niš. Dakle i tada ćete ići do Niša za dva sata ili manje od dva sata - rekao je Vučić.

Vučić je odgovorio i na pitanje novinarke, ali i konstataciju, da se narod pribojava šta će se desiti sa Srbijom nakon isteka njegovog mandata.

- Pogrešna su razmišljanja da je Srbija jedan čovek. Ja nisam uradio ovo sam. Na ovome je radio tim ljudi. Da nije bilo posvećenosti i Malog i Ane i drugih... Ja sam bio politički buldožer koji je to gurao. Govorili su mi da sam "diktator i autokrata", da sam "Hitler, ubica". Ponosan sam na to što sam sve to izdržao i uprkos želji mnogih da zaustave Srbiju, zajedno sa Milošem, Anom, uspeo da napravim velike rezultate. Ponosan sam na ove karte koje pogledam, svako selo znam, znam i šta nismo uradili jer svi čekaju. Možda sam pogrešio, možda nisam. Ne sanjaju svi ljudi iste snove. Imate 40 posto ljudi koji kažu za EXPO da je strašna stvar. Nemam račune u inostranstvu, nemam kuće i vile. Kada budem pravio kuću, a praviću je na istoku Srbije, obavestiću celu javnost, transparentno. Ne vredi vam da izmišljate za džabe. Pobedili smo ljudi Amerikance, Minesotu, Argentinu, Malagu. Dovodimo 120 zemalja, celu zemlju moramo da angažujemo, sve mlade ljude, da pokažu svoje znanje i energiju. Svoju inventivnost. To sve ostaje građanima - kazao je on.

Pokazao je kako će izgledati novi most preko Save.

Atrakcija sa bezbroj kafića će biti stari most, koji će biti pešački.

- Ovo je taj novi most koji graimo umesto starog. Veličanstven. Imaćemo i novi pešački most, atrakcija sa bezbroj kafića, sve to mora da budemo završeno do EXPA. Moći čete vozom do grada da dođete. Niče i čuvena pijaca kao u Barseloni, Firenci. To će biti veličanstvena pijaca gde kreirate život. Naravno linijski park koji će se spojiti sa Adom Hujom, pa sve do Promenade na Beogradu na vodi, pa do Ade Ciganlije. Vazduhoplovni muzej će izgledati kao svemirski brod. Videćete sve, od naših Karavela do vojnih aviona, čudesna stvar, kao i akvarijum. Akvatik centar takođe - kazao je Vučić.

Kasnimo sa Nacionalnim stadionom, naveo je.

- Živ se pojedoh oko toga. Bezbroj problema zbog podzemnih voda. To su razgovori sa Kinezima, muka živa, ali napredujemo i stići ćemo. Izgledaće čudesno. Onaj ko ne bude igrao na tom stadionu izgubiće gledaoce - naveo je on.

Ljudi koji žele mir i stabilnost, kako se grdno varate kada kažete da je sve to SNS, ističe on.

- Kako bih ja samo voleo da je sve to SNS. Nemojte da zaboravite da nije bilo ni većih skupova po većim gradovima. Otpor se širi po Srbiji protiv nemira i destabilizacije. Mirnom šetnjom koja ne ugrožava nikoga - kazao je on.

Kaže da je njegova ljubav prema Srbiji bezgranična.

- Da sam najguplji na svetu, a teško da jesam, ja se ovim poslom bavim dugo i živim za ovo. Ne postoji nijedan čovek u Srbiji koji ove teme zna bolje. Mene ne možete da prevarite na trik da kažete "pomažeš Zvedu, a ne Partizanu". Ti trikovi kod mene ne prolaze. Znam koliko je kiše palo jer znam za koje nam je kulture potrebno. I zašto nam je kiša donela nešto dobro, a zašto je negde kasnila. Ministar to odlično zna, ali je moj posao da znam sve no što zna i svaki ministar. A da li možete da me nadglasate? To možete, a neko pitanje bih i ja stigao da postavim. Ne možete da mi odgovorite na pitanje o Srebrenici i Kosovu. Jer bi se tada zamerili svojim stranim gazdama. A ja odgovaram samo Srbiji. Srbija neće da uvodi sankcije Rusiji, Srbija je na evropskom putu. Ne mogu ja mom ocu da objasnim zašto je važan evropski put, ne zato što je glup, on je mnogo postigao, fakultetski obrazovan itd. Ne mogu da im objasnim jer oni mnogo više vole Rusije i rukovode se svojim emocijama. Neki ne žele da čuju stvarne argumente. Sa druge strane, oni koji vole samo Evropu, kako da im objasnim koliko je Rusija za nas značajna? - naveo je on.

Isitče da će u Kinu otići ukoliko ne bude većih problema.

- Što se Kine tiče, to je najbrža ekonomija u svim oblastima - objasnio je Vučić.

Vučić je komentarisao i situaciju u Republici Srpskoj.

- Veoma je opasna izjava predsednice izborne komisije. Neki se ljudi mnogo igraju, nerazumevajući da nije trenutak da koriste tuđu silu da bi ostvarivali svoje političke interese. Mnogo problema ćemo imati, kao što vidite, i sa izborima na Kosovu i Metohiji, jer Kurti pokušava da spreči Srpsku listu da se kandiduje, pokušava i da izabere Rašića za potpredsednika Skupštine, iako mu je obaveza da izabere Simića koji je predložio Srpsku listu, ali kako bih vam rekao, to je nešto što ćemo morati da pregrmimo i da preživimo i da sačuvamo mir i stabilnost, a neće biti ni malo jednostavno, ni malo lako. Za mir i stabilnost su potrebna dvoje, ali ću, jedino što mogu ljudima garantovati to je da ćemo mi dati sve od sebe da to očuvamo.

Kaže da bi građanin Vučić pitao predsednika o pruzi od aerodroma do centra grada.