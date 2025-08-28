Politika

"PRVO NAS GODINAMA UBEĐUJETE DA STE NEZAVISNI, A SADA DA NISTE": Brnabić raskrinkala prevarante sa N1

28. 08. 2025. u 20:17 >> 20:19

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić danas je na svom "Iks" nalogu izjavila da "idiotske reakcije pokazuju koliko ljudi je Šolak lično držao džepu".

ПРВО НАС ГОДИНАМА УБЕЂУЈЕТЕ ДА СТЕ НЕЗАВИСНИ, А САДА ДА НИСТЕ: Брнабић раскринкала преваранте са Н1

Foto: Novosti

- Vi, ljudi, stvarno niste normalni, a sve ove idiotske reakcije pokazuju koliko ljudi je Šolak lično držao u džepu. Kakve veze 

@avucic ili država Srbija imaju sa N1 i ostalim medijima na kojima je Šolak zaradio preko 1,5 milijardi evra?!? Mi smo krivi što je on prodao, a sada ne dozvoljava većinskom vlasniku da upravlja?? I kakve veze Šolak ima sa uređivačkom politikom - prvo nas deceniju ubeđujete da ste nezavisni, a sada nas danima ubeđujete da niste. - Napisala je Brnabić

