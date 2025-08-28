Politika

"POSVEĆENI SMO PROCESU PRISTUPANJA EU I PLANU RASTA EU ZA ZAPADNI BALKAN" Siniša Mali na sastanku sa Kopmanom (FOTO)

В.Н.

28. 08. 2025. u 13:50

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom, koji danas boravi u radnoj poseti Beogradu.

ПОСВЕЋЕНИ СМО ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕУ И ПЛАНУ РАСТА ЕУ ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН Синиша Мали на састанку са Копманом (ФОТО)

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

- Sa Kopmanom sam razgovarao o reformama koje Srbija sprovodi, o političkoj situaciji u zemlji, a ovom prilikom sam se i zahvalio na dosadašnjoj podršci Evropske Unije, koja nam je veoma značajna. Posvećeni smo procesu pristupanja EU i Planu rasta EU za Zapadni Balkan i svim mogućnostima koje će nam taj proces otvoriti.

Za Srbiju je važno i formalno priznanje uspeha u putu koji je prošla, koliko i dalje održavanje svih postignutih rezultata uz očuvanje regionalne stabilnosti - napisao je Mali na svom Instagram profilu.

