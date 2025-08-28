Politika

"NIŽE CENE NA OKO 20.000 PROIZVODA OD 1. SEPTEMBRA" Ministar Siniša Mali: Sednica Vlade danas u 10 časova

MINISTAR finansija Srbije Siniša Mali rekao je tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS-a da će Vlada Srbije danas doneti uredbu o ograničavanju trgovačkih marži na 20 odsto.

Mali je rekao da će sednica Vlade početi u 10 časova.

- Na današnjoj sednici ćemo usvojiti uredbu o ograničavanju marži. To je samo deo mera koje je predstavio predstavio predsednik Vučić. 

- Od 1. septembra ćete imati niže cene na skoro 20.000 proizvoda.

- U oktobru spremamo set zakona koji će rešiti problem da ograničimo rast cena pića i hrane, i da izađemo u susret građanima Srbije.

- Što se tiče državnog budžeta, ako pogledate primere Rumunije, Mađarske, došlo je do rasta prometa. I to se dobro odrazilo i na budžete dražava. Mi očekujemo pad cena za 10-20 posto.

- Juče sam bio u Maksiju, izabrao proizvode. Onda ću 1. septembra da odem u istu prodavnicu i da vidim cene.

Tržišna inspekcija će kontrolisati primenu mera

- Sve što radimo kada je privreda u pitanju, radimo zajedno sa privrednicima. Konsultujemo se, razgovaramo. Nismo izašli sa predlogom tako što smo bili protiv trgovinskih lanaca, oni zapošljavaju desetine hiljada ljudi u Srbiji. Seli smo sa njima, juče smo napravili dogovor. 

- Ovo smo uradili zajedno, da vidimo na koji način možemo da pomognemo građanima. Svi građani će imati priliku da vide da li je mera dala efekat. Brojke ne lažu.

- Tržišna inspekcija će kontrolisati cene. Nemate ovde suprotstavljene strane, svi radimo za građane Srbije.

Smanjenje kamata na kredite

- Inače, ovo je samo deo mera. Idemo sa smanjenjem cena, ali i na smanjenje kamata. I za potrošačke i stambene kredite. I to ide uz kredite koje smo obezbedili za prve nekretnine za mlade.

- Primetili smo i da su kamatne stope potrošačke kredite.

- Kao slagalicu kad slažete. Vodite odgovornu ekonomsku politiku, s druge strane vodite računa da svaki dinar građana ima veću vrednost. Kada su naši najutroženiji građani u pitanju, idemo sa nižim cenama ogreva, za nedelju dve dana imaćemo uredbu za cene struje za najugoženije.

- Vidite kako, osim te velike politike koju sprovodite, brinete o ljudima i razmišljate o ljudima. To je ono što radimo već godinama.

Od 1.oktobra vanredno povećanje minimalne zarade

- Pregovori o minimalnoj zaradi su u toku. Mi od 1.10 idemo sa vanrednim povećanjem minimalne zarade, biće 500 evra. Ogromna razlika. Sada pregovaramo o redovnom povećanju, od 1. januara da bude 550 evra. 650 evra do kraja 2027. godine, kao što smo obećali kroz program "Srbija 2027".

- Prosečna zarada idemo na preko 1.000 evra do decembra ova godine. Od 1.10 idemo sa povećanjem penzija. A kroz ovaj paket ekonomskim mera gledamo da dodatno ojačamo.

- Utiču ove blokade na ekonomiju. Gradovi su nam prazni zbog nasilja blokadera. Moja poruka je da ćemo sve ćemo to prevazići u narednim mesecima, kako bismo se vratili na one stope koje smo imali prošle godine. Sve to su hteli da unište.

