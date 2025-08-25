Politika

SKANDAL!! Narode pogledaj šta radi blokaderska N1! (VIDEO)

В.Н.

25. 08. 2025. u 10:17

UDARILI na Aleksandra Vučića jer je čvrsto rešio da veliki trgovinski lanci smanje marže!

СКАНДАЛ!! Народе погледај шта ради блокадерска Н1! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Novinarka Šolakovog Forbsa Petrica Đaković i voditeljka Mia Bjelogrlić kukaju:

Kako će preživeti jadni veliki lanci sad kad je ih predsednik tera da smanje marže i da omoguće narodu da kupuje jeftinije?!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova