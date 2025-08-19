Politika

EVROPSKI POSLANIK, PRIJATELJ SRBA: Vilimski osudio nasilje na ulicama

Piše: Nina Stojanović, Srpski Ugao

19. 08. 2025. u 15:20

Poslanik u Evropskom parlamentu, Harald Vilimski i član Slobodarske partije Austrije (FPÖ), već godinama važi za iskrenog i doslednog prijatelja Srbije. Većina zapadnih političara ne propušta priliku da kritikuje državu Srbiju, a on javno i jasno podržava suvereno pravo Beograda da vodi svoju politiku u skladu sa nacionalnim interesima.

Foto: N.Skenderija

Za razliku od njega, Andreas Šider, predstavnik austrijskih socijaldemokrata (SPÖ) i izvestilac Evropskog parlamenta za Albaniju, odavno je poznat kao otvoreni albanski lobista. Njegovi stavovi često se poklapaju sa interesima Prištine, ali i Stranke slobode i pravde u Srbiji, čiji potpresednik Borko Stefanović, neguje prijateljstvo sa ovim osvedočenim mrziteljem Srba.

Vilimski je, reagujući na nedavne događaje u Srbiji, za portal „Srpski Ugao“ istakao:

„Pažljivo pratim aktuelna dešavanja u Srbiji. Jasno je da nasilje nikada ne donosi rešenje. Mirni protesti i demonstracije su legitimno demokratsko, pravo svakog građanina da izrazi svoje nezadovoljstvo, ali uništavanje tuđe imovine i paljenje svakako zaslužuju najoštriju osudu.“

Ono što je posebno naglasio jeste da evropske institucije ćute kada je reč o nasilju demonstranata:
„Gospoda u Briselu vrlo brzo reaguju kada treba kritikovati Srbiju zbog njenih spoljnopolitičkih stavova. Kada je, međutim, reč o osudi nasilja tokom ovih demonstracija, njihovi glasovi uglavnom izostaju.“

Kritika je posebno bila usmerena na Šidera, koji je po Vilimskom, licemeran u svojim stavovima. On ukazuje da je isti čovek ostao nem kada je predsednica albanskog parlamenta javno podržala demonstracije takozvanih „ratnih veterana OVK“, uključujući i one koji su optuženi za ratne zločine pred Haškim sudom.
„Kao izvestilac Evropskog parlamenta za Albaniju, gospodin Šider je upravo u ovoj situaciji bio pozvan da jasno reaguje. Međutim, takva reakcija je izostala,“ upozorava Vilimski.

Pogled redakcije portala Srpski ugao:

Danas, kada je sve manje iskrenih prijatelja Srbije u Evropi, reči Haralda Vilimskog imaju težinu. On nije samo političar, on je glas razuma i pravde u Evropskoj Uniji. Naša država ne traži povlastice, već korektan odnos. Neko u našoj zemlji pali i ruši po ulicama, to nije borba za demokratiju, nego čisto nasilje. Isti koji podržavaju nerede na ulicama, podržavaju i zločine nad Srbima.

