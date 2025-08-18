TERORISTI blokaderi opet divljaju.

Demonstranti teroriste nalaze se trenutno kod Vukovog spomenika. Oni su zapalili kontejnere na ulicama.

Nasilni blokaderi su zapalili kontejnere u Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je ispred napadnutih prostorija SNS na Paliluli.

- Kada najave "Gde smo stali", onda vam je jasno gde su stali. To pokazuje sa kakvim siledžijama imamo posla. Nije ih bilo ni 2.300 u svim delovima gde su se skupljali, i to u različitim terminima zajedno.

- I onda beže. Toliko su hrabri da tuku prazna stakla. Čim se pojavi bilo ko onda beže.

Teroristi blokaderi lome prostorije SNS na Paliluli

Blokaderi razbijaju prostorije Srpske napredne stranke u ulici Dimitrija Tucovića. Bacaju pirotehnička sredstva i kamenja.

Oni gađaaju policiju i prevrnuli su i zapalili kontejnere. Napadnute su i prostorije SNS na Paliluli.

Na nekoliko lokacija u Beogradu, kod Vukovog spomenika i na Novom Beogradu nekoliko stotina blokadera teroriše Beograđane i zaustavlja saobraćaj.

Nekoliko desetina blokadera pravi haos u Boru

Nekolicina blokadera okupila se ispred prostorija Srpske napredne stranke u Boru ne bi li izazvali haos i nerede.

Podsetimo, blokaderi su zapalili u Valjevu prostorije SNS, stambenu zgradu, zgrade državnih ustanova, ali i napali policiju.

Svedočili smo neviđenim scenama nasilja prethodnih dana, a sada prete novim krvoprolićem, želeći da izazovu građanski rat.

Pozivom "Gde smo ono stali?" aludiraju na nasilje koje su sprovodili prethodnih dana dana i pozivaju sa nastavkom toga, čime direktno hoće da izazovu građanski rat!

Na svom pozvivu za novi talas nasilja, stavili su sliku policajca na koga je bačen molotovljev koktel, što je direktna pretnja policiji.

