BLOKADERI DVA DANA LAŽU O UBIJENOM DETETU Vučić: LJudi koji su manipulisani prihvataju laž kao činjenicu

V.N.

17. 08. 2025. u 12:59

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su mediji i blokaderi slagali da je ubijeno dete u Valjevu i da nastavljaju da lažu bez obzira što se to nije desilo.

БЛОКАДЕРИ ДВА ДАНА ЛАЖУ О УБИЈЕНОМ ДЕТЕТУ Вучић: Људи који су манипулисани прихватају лаж као чињеницу

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Pošto ne mogu da ponude novu laž, osim laži o ranjenom i ubijenom detetu. I to lažu besomučno dva dana, i džabe im demanti, nastaviće da lažu. A napravili su zatvoreni krug, da ti ljudi koji su manipulisani da samo to prihvataju laž kao činjenicu, a ne istinu. To dovodi do ovih rezultata

