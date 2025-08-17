VUČIĆ POZDRAVIO RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA: Uspostavljanje mira je najveći interes svih ljudi na planeti i od interesa za Srbiju

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je razgovore u Ekoridžu koji su obavili Tramp i Putin.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Srbija smatra da su ti razgovori od presudnog značaja za budućnost čovečanstva i Evrope. OD izuzetnog značaja i za Srbiju. Uspostavljanje mira je najveći interes svih ljudi na planeti i od interesa za Srbiju. Zato što deo pritisaka koji postoje koji su upereni protiv Srbije i našeg naroda, ukoliko dođe to uspostavljanja mira, ili će biti manji ili će potpuno nestati. Pomoći će nam da podižemo nivo ekonomske saradnje i da se u potpunosti posvetimo rešavanju drugih pitanja važnih za naš narod - rekao je Vučić.