VUČIĆ POZDRAVIO RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA: Uspostavljanje mira je najveći interes svih ljudi na planeti i od interesa za Srbiju

В.Н.

17. 08. 2025. u 12:19

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je razgovore u Ekoridžu koji su obavili Tramp i Putin.

ВУЧИЋ ПОЗДРАВИО РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА: Успостављање мира је највећи интерес свих људи на планети и од интереса за Србију

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Vučić je u ime Republike Srbije pozdravio razgovore u Ekoridžu koji su obavili Tramp i Putin.

- Srbija smatra da su ti razgovori od presudnog značaja za budućnost čovečanstva i Evrope. OD izuzetnog značaja i za Srbiju. Uspostavljanje mira je najveći interes svih ljudi na planeti i od interesa za Srbiju. Zato što deo pritisaka koji postoje koji su upereni protiv Srbije i našeg naroda, ukoliko dođe to uspostavljanja mira, ili će biti manji ili će potpuno nestati. Pomoći će nam da podižemo nivo ekonomske saradnje i da se u potpunosti posvetimo rešavanju drugih pitanja važnih za naš narod - rekao je Vučić.

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

