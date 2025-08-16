VUČEVIĆ: Hteli su da nas zapale, kao Srbe na Baniji

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević ponovio je gostujući na Televiziji Prva da su blokaderi nesumnjivo hteli da ubiju sve koji su bili u prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Foto: P. Milošević

- Sve je bilo jasno od samog početka. Svima su sada stvari kristalno jasne. Iza svega je pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti, obojene revolucije. Kada smo zamolili naše članove da ne brane naše prostorije, krvnički i divljački su ih uništavali. Prethodnih dva dana smo imali pokušaj ubistva. Marinika kaže da nisam bio tamo, ali sam u sredu svo vreme bio tamo. Znali su da sam tamo, skandirali su. Hteli su da nas zapale, kao što su na Baniji spalili Srbe u Drugom svetskom ratu. Da nije bilo Kobri, kojima sam zahvalan, bili su hrabri i odvažni, ne bi nas bilo. Rugaju se elitnim Srpskim junacima, koji su bili na ratištima. I onda neko ko ne zna ni sopstveni krevet da namesti vreća nekog ko je posvetio život državi. Imam Kobre, kao i Boris Tadić koji ih ima i danas kao obezbeđenje. Da nije bilo njih, oni bi nas sa zadnjih vrata spalili. Bukvalno je bio rat. Da nije oficir hrabri izvadio pištolj, kao vojni policajac, oni bi i dalje kidisali. Sa mnom je bio moj sin i ministarka privrede Adrijana Mesarović. Marinika će reći da to nije tačno. Doveli su ih sa svih strana, mi smo se nekim čudom odbranili i preživeli - rekao je Vučević.

Vučević je napomenuo kako policiju stalno napadaju.

-Policiju napadaju stalno. Policije nije bilo mnogo to veče u Novom Sadu, ali oni rade svoj posao pošteno, zahvalan sam im za svaki dan koji su bili na terenu. Nemam dilemu da su hteli da nas poubijaju. Da se prolije krv. Da se dobije poslednji deo obojene revolucije, da udari Srbin na Srbina, da neko strada - istakao je Vučević.

Vučević je podvukao da je napad na ovlašćena službena lica krivično delo.

- Predsednik je preveo brojeve koje su ispisali kao poruku na prostorijama stranke u Novom Sadu. Poruka je da su svi policajci kopilad, zapravo poziv da se ubijaju. A oni su se borili za državu - naveo je Vučević.

-To što su uradili od prostorija, tako bi nam izgledala država, tako bi je vodili, nasiljem i mržnjom. Priveli su, mislim, one koji su napali novinare medija koje ne vole. Neki mediji direktno podstiču nasilje, komuniciraju sa blokaderima i pripremaju ih sa akcijama policije. Policija je juče pokazala odlučnost države da se obračuna sa huliganima. Čestitke, posebno komandantu Repcu i ostalima. Država mora da funkcioniše, tuđilaštvo i sudovi rade svoj posao. Huliganski ispadi mogu vrlo brzo da se spreme. Ne govorim o političkim nezadovoljstvima. Molim građane da veruju u svoju državu. Neće je srušiti, niko nije jači od policije. To nemoguće - poručio je Vučević.

(Dnevnik)