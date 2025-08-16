VUČIĆ SE OGLASIO RANO UJUTRU: Moćna poruka predsednika nakon divljanja blokadera siledžija (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros porukom nakon što blokaderi siledžije treći dan zaredom vrše teror na ulicama Srbije.
- Srbin svoju slobodu ljubi i voli više od svega i ne pita za cenu - poručio je Vučić na Instagramu.
Podsetimo, tri puna dana blokaderi siledžije sprovode brutalno nasilje na ulicama Srbije, a na meti su građani, policija, novinari.
Treću noć zaredom obeležili su neredi na ulicama u nekoliko gradova Srbije. Blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu.
Gađali su i policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje.
Jezivo nasilje se nastavlja, a blokaderi na odustaju od napada na sve koji drugačije misle.
Spaljivanje živih ljudi, ubistvo onih koji drugačije misle, uništavanje stranačkih prostorija, samo je deo programa studenata blokadera koju su svoju ideju i program konačno ogolili posle devet meseci terora nad građanima Srbije.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)