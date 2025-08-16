Politika

VUČIĆ SE OGLASIO RANO UJUTRU: Moćna poruka predsednika nakon divljanja blokadera siledžija (FOTO)

V.N.

16. 08. 2025. u 09:28

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros porukom nakon što blokaderi siledžije treći dan zaredom vrše teror na ulicama Srbije.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Srbin svoju slobodu ljubi i voli više od svega i ne pita za cenu - poručio je Vučić na Instagramu.

Foto: Printksrin

Podsetimo, tri puna dana blokaderi siledžije sprovode brutalno nasilje na ulicama Srbije, a na meti su građani, policija, novinari.

Treću noć zaredom obeležili su neredi na ulicama u nekoliko gradova Srbije. Blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu.

Gađali su i policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje. 

Jezivo nasilje se nastavlja, a blokaderi na odustaju od napada na sve koji drugačije misle.

Spaljivanje živih ljudi, ubistvo onih koji drugačije misle, uništavanje stranačkih prostorija, samo je deo programa studenata blokadera koju su svoju ideju i program konačno ogolili posle devet meseci terora nad građanima Srbije.

