VUČIĆ O IZBORIMA: Kad bude bilo potrebe biće i izbora i to prevremenih
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govori o najvažnijim temama u Srbiji.
Kada bude potrebe za izborima, biće, a biće prevremeni izbori. I nemojte da se iznenadite izborima i da opet kažete sad je prerano. A pošto oni kažu da stoje odlično u istraživanjima, da imaju 703% u istraživanjima, kad pitate njihove stručnjake, samo im kažem, nemojte da se iznenadite i da mi kažete opet su prerani izbori, a nisi nam rekao na vreme - navodi predsednik Srbije.
