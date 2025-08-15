Politika

VUČIĆ O IZBORIMA: Kad bude bilo potrebe biće i izbora i to prevremenih

В. Н.

15. 08. 2025. u 20:18

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gosutuje u Dnevniku RTS gde govori o najvažnijim temama u Srbiji.

ВУЧИЋ О ИЗБОРИМА: Кад буде било потребе биће и избора и то превремених

Foto: Tanjug

Kada bude potrebe za izborima, biće, a biće prevremeni izbori. I nemojte da se iznenadite izborima i da opet kažete sad je prerano. A pošto oni kažu da stoje odlično u istraživanjima, da imaju 703% u istraživanjima, kad pitate njihove stručnjake, samo im kažem, nemojte da se iznenadite i da mi kažete opet su prerani izbori, a nisi nam rekao na vreme - navodi predsednik Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje
Politika

0 15

uživoBLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 23:24

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!