IZDAJICE ŠIRE LAŽI: Šolakovi mediji i politički huškači protiv Srbije – Gebelsovske metode za rušenje države

Nikolina Sinđelić, učesnica protesta, preko Šolakove propagandne mreže nastavila je da iznosi teške optužbe na račun načelnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), Marka Kričaka. Tvrdila je da ju je udarao, udarao glavom o zid i pretio silovanjem, ali na snimcima nema nikakvih vidljivih povreda koje bi potvrdile te tvrdnje.

Pokret Kreni-Promeni preuzeo je priču, nazvavši JZO “kriminalizovanom jedinicom” i optuživši je za “lov na ljude” – bez javno dostupnih dokaza.

MUP je saopštio da su tvrdnje netačne, neosnovane i zlonamerne, naglašavajući da policija postupa isključivo po zakonu i ovlašćenjima. Marko Kričak najavio je privatnu tužbu za klevetu, pozivajući se na Član 171. Krivičnog zakonika.

Prema Članu 343. Krivičnog zakonika RS, “ko iznošenjem ili prenošenjem lažnih vesti ili tvrdnji izazove paniku ili ozbiljno naruši javni red i mir, kazniće se zatvorom do tri godine”. Član 171. definiše klevetu, dok Član 138. sankcioniše lažno imputiranje pretnji i nasilja.

Gebelsovske metode propagande

Pravni i medijski stručnjaci ovakve koordinisane akcije kroz političke aktiviste i medije pod kontrolom jednog tajkuna prepoznaju kao klasične metode propagande: ponavljanje laži dok ne postane “istina”, plasiranje šokantnih tvrdnji radi emotivnog efekta, izbegavanje dokaza i sistematsko podrivanje poverenja u policiju i državu.

Ovo nije borba za istinu, već politička diverzija koja slabi institucije i demorališe narod. U trenutku kada je jedinstvo presudno, ovakve metode predstavljaju direktan rad protiv interesa Srbije.

Efekat huškanja i pozivi na nasilje

Posledice ovakvog huškanja vidljive su i u komentarima na društvenim mrežama, gde pojedini korisnici otvoreno pozivaju na nasilje i ugrožavanje bezbednosti označenih osoba. Među porukama se mogu pročitati izjave poput:

“Pocrkali redom daBogda!”,

“Vojni sud… smrtna kazna… mamu vam j…”,

“Očevi i braćo gde ste ili moramo mi žene ipak…”,

“Treba sve žene da izađu na ulicu i reše stvar”.

Ovi komentari jasno pokazuju kako se retorika iz političkih saopštenja prenosi na građane, podstičući ih na pretnje smrću, fizičko nasilje i linč bez suda. Pojedinci koji su meta ovih komentara dovode se u realnu opasnost, a društvene mreže postaju poligon za javni progon zasnovan na neproverenim tvrdnjama.

Zakonske posledice

Pravni eksperti upozoravaju da i ovakvi komentari mogu biti krivično delo prema Članu 138. Krivičnog zakonika RS (ugrožavanje sigurnosti) i Članu 344. (pozivanje na nasilje). Ako se dokaže da su izazvani svesnim širenjem lažnih optužbi, odgovornost snose i oni koji su ih plasirali u javnost.

Građani Srbije moraju znati da iza ovakvih “svedočenja” često stoje politički interesi, a ne potraga za istinom, i da zakon predviđa jasne kazne – uključujući i zatvor do tri godine – za one koji šire paniku, defetizam i pretnje po bezbednost drugih ljudi.

