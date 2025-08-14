Politika

POVREĐENO NAJMANJE 5 POLICAJACA Dačić: Uhapšeno 14 blokadera, napadali su šipkama, motkama, kamenicama

V.N.

14. 08. 2025. u 22:50

MINISTAR policije Ivica Dačić saopštio je da su blokaderi večeras vršili masovan napad na policiju i demolirali prostorije SNS u Novom Sadu.

ПОВРЕЂЕНО НАЈМАЊЕ 5 ПОЛИЦАЈАЦА Дачић: Ухапшено 14 блокадера, нападали су шипкама, моткама, каменицама

N. SKENDERIJA

- Povređeno je najmanje 5 propadnika policije. Uhapšeno je najmanje 14 osoba koje su napale policiju. Šipkama, motkama, kamenicama su napali policiju. 

Dačić je rekao da će sva lica koja su napadala prostorije SNS biti identifikovana i uhapšena.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!