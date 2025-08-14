POVREĐENO NAJMANJE 5 POLICAJACA Dačić: Uhapšeno 14 blokadera, napadali su šipkama, motkama, kamenicama
MINISTAR policije Ivica Dačić saopštio je da su blokaderi večeras vršili masovan napad na policiju i demolirali prostorije SNS u Novom Sadu.
- Povređeno je najmanje 5 propadnika policije. Uhapšeno je najmanje 14 osoba koje su napale policiju. Šipkama, motkama, kamenicama su napali policiju.
Dačić je rekao da će sva lica koja su napadala prostorije SNS biti identifikovana i uhapšena.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)