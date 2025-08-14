Politika

(UZNEMIRUJUĆE) NOVI SNIMAK ZVERSTVA BLOKADERA: Pokušaj ubistva praćen sadističkim likovanjem (VIDEO)

14. 08. 2025. u 13:55

ISPLIVAO je novi jeziv snimak zverstva blokadera u Novom Sadu.

Foto: Printksrin

Na snimku se vidi kako masa ljudi obara čoveka i krvnički ga tuče.

Klasičan pokušaj ubistva od strane blokadera praćen sadističkim likovanjem.

Podsetimo, blokaderi su sinoć zverski napali prostorije SNS-a u Novom Sadu, a povređeno je 64 građanina.

