Politika

JEZIVO: Blokaderi sa motkama i kamenjem gađaju narod i policiju (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 22:21

BLOKADERI su sa motkama i kamenjem nasrnuli na narod i policiju u Beogradu.

ЈЕЗИВО: Блокадери са моткама и камењем гађају народ и полицију (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!