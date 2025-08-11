"USTAO JE DA ME ISPRATI": Vučević otkrio najnovije informacije o stanju Darka Glišića
PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je 5. avgusta doživeo moždani udar, dobro i da očekuje da se vrlo brzo oporavi.
- Bogu hvala i zahvaljujući doktorima, Darko je dobro u odnosu na ono što je prošao i sa čim se suočio. Verujem da će brzo biti među nama, prijatno sam iznenađen koliko se brzo oporavlja i ide to u dobrom smeru - rekao je Vučević, gostujući na TV Prva.
Vučević je dodao da je Glišić bio očuvanog zdravlja i da su njegovi vitalni organi bili u dobroj kondiciji.
- Očekujem da vrlo brzo bude među nama. On je juče ustao da me isprati - naveo je Vučević, koji je juče posetio Glišića u Kliničkom centru Srbije.
(Tanjug)
