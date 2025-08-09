Politika

ŠOK NA N1, VODITELJ HVALI VUČIĆEV AUTO-PUT: Do Guče se sada stiže brže i lakše! (VIDEO)

Новости онлине

09. 08. 2025. u 11:10

VODITELj na televiziji N1 javio se iz Guče i pohvalio novoizgrađenu deonicu Pakovraće - Požega na auto-putu Miloš Veliki, rekavši da se sada iz Beograda stiže mnogo lakše i brže.

ШОК НА Н1, ВОДИТЕЉ ХВАЛИ ВУЧИЋЕВ АУТО-ПУТ: До Гуче се сада стиже брже и лакше! (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

- I ono što treba reći jeste da se do Guče stiže mnogo lakše, otvoren je auto-put. Dakle, silazite u Lučanima i od Beograda sat i po, možda malo jače vam treba do Guče - rekao je voditelj.

