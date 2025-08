VUČIĆ O PRESUDI DODIKU: Zamislite te ironije i političke perverzije! Takvog skandala nema nigde na kugli zemaljskoj

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podsetio je na konferenciji za novinare da je prošlo 10 godina od kada su ga linčovali i zamalo ubili u Srebrenici.

FOTO: TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Nijedne presude nema, nijednog suda, ni istrage, postupka. Ali zato zbog izgovorene reči, predsednik Republike Srpske, onaj koji ima najviši legitimitet u srpskom narodu u Republici Srpskoj, mora da ide u zatvor. Nit je koga tukao, nit je koga linčovao, nit je koga hteo da ubije. Samo je govorio ono što misli, uzgred, s pravom. I zbog toga je osuđen na godinu dana zatvora. I zamislite ironije i političke perverzije. Šest godina ne sme da se bavi politkom. Dakle vi kažete - narode srpski, ti koji si birao nekoga, pa nisi ti nosilac suvereniteta, mi ti kažemo da si niko i ništa, to što si ti birao ne vredi ništa, jer mi smo doneli odluku da to bude dručačije, i mi ćemo vam pokazati, iako pripadamo drugom narodu, da smo doneli odluku koja će morati da se poštuje i da će morati da bude sasvim drugačije. Pa takvog skandala nema nigde na kugli zemaljskoj, ne postoji takva zemlja. Radili su nešto slično u nekim zemljama EU, kada su nekim ljudima ograničavali pravo na izbor nekim ljudim kada vide da ne mogu da ih pobede. Ali izabranom prestavniku naroda, da zabrane da bude predstavnih naroda zbog izgovorene reči i to u pravnoj proceduri, a da za napad na stranog državnika niko ne odgovara i da se sve to podrazumeva i da nam još drže lekcije svakog bogovetnog dana... Prevršila dara meru. Daćemo sve od sebe da se mir sačuva, stabilnost, ali svemu ovome su doprinele odluke zapadnih zemalja, one su ovo podržale, one su ovo izvele. To je ono što sam rekao svim svetskim liderima - navodi srpski predsednik.