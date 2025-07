VUČIĆ O LAŽIMA BLOKADERA ZGUBIDANA: Sinoć su govorili da su nepregledne kolone ljudi na mostu, kako ih nije sramota da tako lažu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Hit Tvit govorio je divljanju blokadera zgubidana.

Foto: Printskrin

Ističe da tužioci spavaju kad čovek pozove na ubistvo milion Srba.

- Sinoć su govorili da su nepregledne kolone ljudi na mostu. Ja gledam i smejem se i pitamo se kako ih nije sramota da tako lažu. Ništa nije kažnjivo. O tome je govorio advokat Petronijević na najpametniji način. U goste se ne ide nepozvan, a kamoli da idu nekoga da tuku. Jesi ti normalan? Gde si to naučio? Ali to vam govori kakvi su to ljudi, samo njihov donji deo leđa da bude u redu, mislite da imaju neku ideologiju? Ma, jok! Znaju da imaju većinu u visokom savetu sudstva, pa misle da mogu da napadaju i muče. Baš me briga, da li hoćete da me tužite i gonite? Slobodno! - kazao je on.