"NIJE DOVOLJNO MOJA OSTAVKA SADA TREBA I MOJA GLAVA" Vučević raskrinkao pozadinu ideologije napada na kuće političkih protivnika

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je za Euronjuz da se dolasci i napadi blokadera na kuće političkih neistomoišljenika nisu desili slučajno., kao i da se takve stvari nisu mogle videti u Srbiji za 30 godina višestranačja.

Foto: Tanjug

- Sve su maske pale. Interesantno je da se taj događaj nije sam od sebe desio, Marinika Tepić je danima imala objave protiv mene kao čoveka koji vodi kriminalne aktivnosti. Ona je to podizala medijski, a ona je Bojan Pajtić imao intervju gde je rekao da će ogorčeni građani ići na kuće SNS-ovaca i pokušati da se obračunaju. Mudriji su od ovih koji su došli ispred naše kuće, nije bilo nijednog političara, jer su znali da to narod prezire. Oni su došli na naše stanove, moramo da se branimo. Šta je sledeće? Žarku su došli do stana. Svi smo bili zajedno, a on je bio sa svojom porodicom. Sad je ukrao otirač, a sledeće je da kuca da uđe unutra? Ja znam da su hapsili ljude kada su pisali grafite ispred stana Dinka Gruhonjića - rekao je Vučević.

"Šta je poenta? Da se prolije krv?"

Vučević se upitao da li će Advokatska komora reagovati.

- Ovo nije normalno i oni to medijski pravdaju. Nije normalno da televizija to prenosi uživo. Mi to nikada nismo radili, kada bi to neko iz SNS uradio lično bih se založio da ga izbace. Oni hoće kao pravi nacisti da nas istrebe. Juče je dobro Dina Vučinić to uporedila sa Hrvatskom, jer je tamo živela. To su te noći kada se to dešava. To je verovatno poruka da se ja iselim iz Novog Sada. Nisam siguran koga su sinoć tražili. Zamislite da naprave tu odvratnost od igre, vrte taj točak. Šta je poenta? Da se prolije krv? I ko će da bude kriv? Pa vi ste krivi koji pozivate na nasilje. I političari koji to ohrabruju na jedan perfidan način - rekao je Vučević za televiziju Euronews.

"Sve je ispunjeno"

Njihovih 14 blokadera je, podsetio je Vučević, pomilovano.

- Šta je trebalo da idemo na kuću Pajtića ili Marinike jer su pomilovani? I gospođica kojoj je bila polomljena vilica bila je ispred moje kuće. Ali to su građani i aktivisti, a mi smo ko zna ko. U kafiću su batinaši, a oni su se spontano okupili. Ja razumem akt predsednika države da se smire tenzije u društvu. Sve što je ispunjeno, a traženo od strane blokadera, nije se ni cenilo. A onda dolazimo do ključnog zahteva da se raspišu izbori. Juče se niko nije oglasio ko je autor istraživanja da blokaderi vode protiv Vučića. Oni moraju stalno nešto da „upumpaju“, jer ih je malo. Oni su bezidejni, nemaju nikakvog smisla. Ko je luđi, taj postane dominantniji tamo. Nema politike ni cilja. Oni se ni ne pripremaju za izbore - naveo je Vučević.

Vučević je osudio blokade polaganja ispita, te da su blokaderi videli negativnu reakciju javnosti. Vučević je istakao da se ponovo pokazalo da blokadere ne interesuju izborni uslovi.

- Kada neko ide na ispit sam po sebi je pod stresom. Ti mladi ljudi očekuju neki vid podrške. A 40, 50 njih dođe da ih pljuje i psuje. Kad bi se raspisali izbori bilo bi kao sve okej? Oni izmišljaju sve te ankete. Zato se plasiraju te vesti. Izgubili bi izbore, ubedljivije nego ikada. Njih izborni uslovi ne interesuju. Oni se ne bave predizbornim pitanjima. Ima čitav spektar pitanja koji se tiče izbornog procesa. 5. oktobar je rezultat onoga što se desilo 24. septembra. Oni su u Kosjeriću za 3 nedelje uspeli da izgube trećinu svog izbornog tela. Kada su se sklonili sa balvanima i nasilnicima, i radili sve ono što su radili između dva kruga izbora, ljudi su prodisali. Doživljavaju debakl. To što oni govore odavno nema nikakvog smisla - rekao je Vučević za televiziji Euronews.

"Ozbiljno su nam ugrozili prosvetu i pravosuđe"

Biće interesantno, kako je naveo Vučević, videti kako će početi nova školska godina, pre svega kad su u pitanju fakulteti.

- Negde ima pomaka na bolje, a i dalje oni fizički okupiraju neke. Mislim da će biti najmanje ikada upisanih na državne fakultete. Kakva je ono antiporpaganda za državne fakultete kada vidite da vajar nudista pljuje decu koja idu da polažu Rimsko pravo? Ozbiljno su nam ugrozili prosvetu i pravosuđe. Ovo potvrđuje da je to snažno finansirano - naveo je Vučević.

- Evo kako je pomogla moja ostavka, da mi dolaze na kuču. Nije dovoljna moja ostavka, sada treba moja glava. Jer ova glava još uvek priča. Ja bih opet postupio kako bih postupio, mislim i Milan Đurić. Drago mi je da je pokazalo da vreme koje je iza nas nije bila suština svega toga - kazao je Vučević.

Vučević, kako je rekao, ne očekuje da se smire tenzije blokadera i izrazio nadu da će se saznati šta se tačno desilo u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu.

- Ne interesuje ih novembar, ne govore o tome više. Nakon 24 časa od te tragedije Tužilaštvo je naredilo da se sklone ostaci nadstrešnice. Sada se postavlja pitanje zašto je došlo do toga, a njihovi mediji govore da SNS vrši pritisak. Važno je da sud do kraja sporovede taj postupak. Znam da i drugo tužilaštvo radi proveru da je bila korupcija, da se zbog korupcije desio pad nadstrešnice. Svi su pod ozbiljnom istragom. Moramo dobiti odgvoor na ta pitanja. I nadam se da ćemo jednom čuti šta se desilo, ko je kriv. To zaslužuju porodice 16 žrtava i cela Srbija - rekao je Vučević.