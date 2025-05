"U JULU O SAVETU REM" Brnabić: Poslanici početkom juna o medijskim zakonima

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da očekuje da će početkom juna biti održana sednica parlamenta na kojoj će biti raspravljano o tri medijska zakona, kao i o predlogu Zakona o alimentacionom fondu.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Brnabić je za RTS rekla da će u julu biti održana još jedna sednica na kojoj će biti razgovarano o finalnoj listi kandidata za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije (REM).

- Takođe, očekujem da ćemo na sednici u julu moći da debatujemo o predlogu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Mi smo dobili zeleno svetlo od ODIHR-a na taj predlog zakona, ali su dali dodatne komentare i sada se čeka još jedno finalno mišljenje ODIHR-a, pa će to verovatno biti u julu - rekla je Brnabić.

Na pitanje zašto se ponovo govori o navodnim zloupotrebama u izboru članova Saveta REM-a, Brnabić je rekla da je u Srbiji sve postalo politika i dodala da su u poslednjih šest meseci blokade uvele politiku čak i u osnovne škole i vrtiće.

Naglasila je da je sadašnji proces za izbor članova REM-a, kao što je bio i prvi koji je poništen, u potpunosti transparentan i inkluzivan i navela da je za izbor devet članova Saveta REM-a prijavljeno 45 kandidata od strane 177 organizacija.

- To dovoljno govori o tome koliko je proces transparentan. Odbor za kulturu i informisanje ima široku lepezu kandidata, neki su zaista jako profesionalni, stručni. Još jednom bih apelovala da politika nema upliv - rekla je Brnabić.

Navela je da je Zeleno-levi front među prvima izašao sa kritikom pojedinih kandidata potpuno neosnovano, a da je ona reagovala kao predsednica Skupštine upravo zato što je taj proces, kako je istakla, veoma važan.

Brnabić je rekla da se sumnje u izbor članova REM-a mogu otkloniti javnom debatom i da će neosnovanih optužbi uvek biti jer će, kako kaže, neko uvek želeti da politizuje stvari u Srbiji i da uspori evropske integracije Srbije, čak i oni koji govore da su proevropske stranke.

- Nažalost, svaki naš uspeh na evropskom putu će za njih biti uspeh Aleksandra Vučića i SNS, a ne uspeh Srbije. I to je osnovni problem i zbog toga sam toliko želela da imamo dijalog u parlamentu i da imamo dijalog sa organizacijama civilnog društva, zato što to što radimo na našem evropskom putu nije uspeh Aleksandra Vučića ili SNS, to je valjda uspeh Srbije i svi zajedno treba da radimo na tome - rekla je Brnabić.

Dodala je da proevropske stranke u opoziciji čine sve da zaustave Srbiju na evropskom putu.

- To je nešto što neke druge zemlje nisu imale, pa su išle brže na tom evropskom putu - ukazala je Brnabić.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: I ova blokaderka traži da Vučić prizna da su Srbi genocidni: Njene izjave glavna vest Al Džazire