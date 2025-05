SUŠTINSKI SU HTELI MOJU GLAVU Vučić: Blokaderi foteljaši su od početka želeli vlast po svaku cenu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o protestima studenata foteljaša blokadera i njihovim zahtevima.

Foto: Printskrin

Kaže da nikada nikome ranije nije palo na pamet da nekog ometa kad održava bilo koji skup.

- Dolazili su SPO, SPS, SRS, DS... Niko nikad nikoga nije ometao. Podrazumeva se da se taj dan sklonite i dođu drugi ljudi, a sada neki ljudi misle da imaju pravo da terorom zaplaše nekoga i proizveli su neverovatnu kontrareakciju i bes drugih ljudi kojima su branili slobodu okupljanja mnogo veći nego njihov. Pozivam ljude koji su terorisali Nišlije koje drugačije misle da to nikada ne čine, da se nauče elementarnom redu, demokratiji i poštovanju tuđeg mišljenja - naveo je on.

Podseća da su okupljanja takvih ljudi bila protivzakonita, a pušteno im je da bi se "videlo koliko je Srbija demokratska zemlja".

- Ne daj Bože da se oni dočepaju neke vlasti, niko ne bi smeo glavu da promoli i glas da iskoristi da kaže neku reč protiv takve vlasti, a takve neznalice šta bi uradile od zemlje ili ovi iz G17+... - izjavio je Vučić.

Ponekad iznenadi iracionalna i histerična kampanja koju neko vodi, navodi.

- Već početkom decembra sam znao šta se zbiva. Sačekao bih da prođe malo vremena da bih to okarakterisao kao obojenu revoluciju i sad je svim ljudima potpuno jasno - kazao je on.

Navodi da je sve bila iluzija, iluzija da neznanje i nerad mogu da pobede znanje i rad.

- Prirediću ručak u Nišu za ljude koji su se pridružili pokretu, to je 50 ljudi, to su profesori i mnogi drugi ugledni ljudi, lekari, penzionisani generali... Ljudi koji samo hoće pristojnu budućnost za sebe, svoju decu, roditelje, supružnike i svoje bližnje ništa više - kazao je on.

Ističe da su blokaderi foteljaši od početka želeli vlast po svaku cenu.

- Suštinski - skidanje moje glave... Nisu to krili - kazao je on.