"RAZORILI SU NAM ZEMLJU" Vučić iz Majamija: U prethodnih šest meseci prisustvovali smo zločinu bez presedana - vreme za odgovornost (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić čestitao je danas građanima Međunarodni praznik rada - 1. maj, uz poruku da se Srbija, nakon što je njen ekonomski napredak na trenutak zaustavljen, polako budi i da je uveren da će njeni radnici, seljaci, svojim radom nadoknaditi sve.

Foto: Printskrin

- Problem je u prvom kvartalu 2025. gde su oni koji su pokušali da unište u potpunopsti našu zemlju, uspeli da na trenutak zaustave naše snove, ali ne da ih sruše i ne da ih zaustave zauvek. Naša stopa rasta je manja od one koju smo očekivali. Ali, Srbija se polako diže i budi i uveren sam da će vredni radnici, naši neimari, ali i naše zanatlije, naši radnici u fabrikama, naši seljaci, znati kako da radom, angažmanom sve to nadoknade i da ponovo budemo jedna od najuspešnijih evropskih zemalja. Srećan praznik svima koji žele da rade, ali i onima koji nisu radili ništa, kukali i zanovetali. Siguran sam da će i oni jednog dana razumeti da samo radom mogu da napreduju - rekao je Vučić.

Godišnjica tragedije u Ribnikaru

Predsednik je, uoči godišnjice tragedije u Osnovnoj školi ''Vladislav Ribnikar', kazao da su podignute određene bezbednosne mere i povećan broj policajaca u školama, ali da nije u potpunosti zadovoljan onim što je postignuto.

- Plašim se da sve što se zbivalo u školama nije bilo nimalo dobro, nimalo pametno, ali svejedno moraćemo i to da menjamo i moraćemo da se suočimo sa tim da je kod mnogih od nas i onih koji moraju da rade sa decom, neophodno da bude neuporedivo više odgovornosti nego što je bilo do sada. Bilo je bezbroj problema i pritisaka sa različitih strana, što se tiče sudskog postupka. Neki su pokušavali da nam objasne da ubica ne može da bude nikako odgovoran i da je važno što pre ga vratiti normalnom životu. Mislimo da on ima više nego normalan život, a oni koje je usmrtio više nemaju nikakav život kao ni njihovi najbliži. Po tom pitanju smo se držali čvrsto i to je jedna od malih stvari, ili sitnica koju smo za porodice poginulih mogli da učinimo - istakao je Vučić.

Pola godine od pada nadstrešnice

Predsednik je, povodom šest meseci od pada nastrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, rekao da je država preduzela sve što je bilo moguće zbog te tragedije u smislu krivično-pravne, moralne i političke odgovornosti, ali da je država, urpkos tome, već šest meseci izložena teroru bez presedana.

- U prethodnih šest meseci prisustvovali smo zločinu bez presedana, teroru. Počelo je ispred Gradske kuće u Novom Sadu, doživelo vrhunac u Nišu i ponovo se vratilo u Novi Sad, neviđenim sadističkim iživljavanjem nad dekanom Patrikom Dridom. Najgore od svega, nismo nijednom čuli - izvinite. I današnji skupovi, tužni skupovi pokazuju da je njihovo vreme prošlo i sada je vreme za odgovornost - rekao je Vučić.

- Kada se borite i vidite da su vam uništili blokaderi sve. Razorili su nam zemlju. Neće ljudi da dolaze u zemlju u kojoj je rasulo. Turizam, usluge, građevinska industrija je u padu. Zbog svega toga odgovornost tek sledi. Ne možete da uništite jednu zemlju, a da za to ne odgovarate. Je li vi stvarno mislite da imate toliko plaćenih sudija i tužilaca da vam toliko batinaša puste na slobodu? Doći će vreme pa će biti stvari postavljene drugačije. Samo se pitam je li vam to bila velika nada? Imam pitanje za profesore Pravnog fakulteta, da se lažno potpisujete kada pišete pismo OEBS-u? Danas se u Novom Sadu skupilo 3.000, danas ubedljivo najveći skup u ćacilendu. Ispumpana lopta lakše povredi čoveka nego napumpana - naveo je predsednik i dodao da će narednih 15 dana biti važni.

- Brojni evropski zvaničnici će da mi sole pamet što idem u Moskvu - kazao je.

Podsetio je na godišnjicu akcije Bljesak.

- U Hrvatskoj slave i danas, nama ostaje da tugujemo. Ako neki imaju pravo da se hvala zločinima, mi imamo obavezu da tugujemo - rekao je Vučić.

Važni sastanci sa američkim zvaničnicima

- Mi ćemo večeras ovde imati važne sastanke, sutra ćemo dati prva obaveštenja. Jedna od tema biće tarife. Verujem da u narednim mesecima možemo da postignemo dobar rezultat. Razgovaraćemo i o sankcijama NIS-u, kao i drugim strateškim pitanjima. Mi radimo sa njima na mnogo infrastrukturnih projekata. Imamo još mnogo tema, od geopolitičkih pritisaka sa kojima se Srbija suočava. Verujem da je strahovito važno da se uspostavi veliki broj kontakata. Juče sam sa ponosom razgovarao sa Rudijem Đulijanijem - naveo je predsednik.

O sankcijama NIS-u

- Vi znate da sam ja uvek bio pesimističan, ne volim pristup - lako ćemo. Ja taj pristup ne podnosim. Ja ne mislim i dalje da će to biti lako i jednostavno. To je jedna od tema koju ću svakako pokrenuti na više nivoa. Neće biti jednostavno, različiti su strateški interesi velikih sila. Ne ide to lako i jednostavno. Ogromni su napadi, jedna užasna kampanja protiv Trampa u medijima, kao i u delu medija kod nas protiv mene. Suština je ista - rekao je Vučić.

O Republici Srpskoj

Predsednik je izjavio da će se uvek i na svakom mestu boriti za interese Republike Srpske, poštujući teritorijalni integritet BiH, ali i Srpske unutar BiH.

- Ne možete da imate dvostruki pristup, da ste za poštovanje Povelje UN i međunarodnog javnog prava, a da onda Srbiju napadnete i bombardujete mimo Povelje UN i onda mimo Povelje UN i rezolucije pokušavate da joj otmete 13 odsto teritorije. Kada se nešto slično dešava u Ukrajini kažu da je to zločin i strašno i još lažu da je to prvi put da se dešava od Drugog svetskog rata. Republikanci to razumeju, video sam da prihvataju to - kaže.

Kako je istakao, ne mogu u Sarajevu stalno da traže i govore kako je tzv. Kosovo nezavisno, a da je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik zločinac i da je zločin to što nije saglasan sa nametnutim nelegalnim odlukama.

- Ne možete da ih gonite, jer nisu saglasni sa nečim što je neko nelegalno nametnuo. Govoriću o tome na svakom mestu, ali i o tome da je deo onih u Sarajevu učestvovao i u napadu na SAD 2001. godine. To ih više zanima i grešio sam što ranije nisam o tome govorio.

O odlasku u Moskvu

- Jedno jedino pitanje šta će biti kazna za Vučića i Srbiju, 15 dana unapred govore da će da me kazne, da bi u lance da me okuju. Srbija se nalazi na evropskom putu, ja sam lično spremam za svaku vrsti kazni. Mene moja reč obavezuje, rekao sam predsedniku Putinu da ću doći. Ja ću da idem. Srbija će i posle toga ostati na evropskom putu. Ja moram da kažem da kao politički veteran dobro znam interese Srbije. Milijarde su uložene u moje rušenje. Iako je u pojedinim trenucima delovalo da sam usamljen, nisam bio, narod je bio uz mene. Ja odoh, 8. bih trebalo da uručim orden patrijarhu Kirilu. Nadam se da ću imati i bilateralu sa predsednikom Kine. Nisam vas lagao nikada kada sam govorio da je prošao voz za obojenu revoluciju. Prevare ne traju dugo. Država je suviše ozbiljna stvar i nije igračka. Mislim da 12. ili 13. dolaze najviši predstavnici EU, dočekaću ih - naveo je Vučić.

O današnjem skupu blokadera

Govoreći o današnjim protestima u Srbiji, Vučić je naveo da je u Novom Sadu na ulicama bilo 3.000, a u Beogradu ne mnogo više od toga.

Kako je istakao, najveći skup je u ćacilendu, dvostruko veći.

- U maksimumu u svim kolonama, u svemu što ih je bilo, 5.673, sa sve od Slavije do Savksog trga. Jedan onako tužni skup. Narod je radostan, otišli ljudi da se provedu. Ovo je bio jedan neuspeli uranak.

O skupu u Nišu

Predsednik je pozvao građane na skup u Nišu.

- Pozivam građane, pre svega Niša i juga Srbije. Imaćemo 17. jedan skup u Nišu. Nadam se da ovi junaci, onaj Bulatović i Nikolić, što su tukli žene jajima, da neće doći da ponovo tuku žene, nadam se i savetujem im. Pozivam sve ljude da dođu, da čuju drugačiji program, mnoge sugrađane koji prvi put ulaze u politiku. Da Niš bude grad napretka, novih fabrika i postrojenja... Donećemo dobre vesti za Niš, od udžbenika, prevoza do mnogih drugih stvari.