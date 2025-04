''SRBIJA JE JUČE POKAZALA DA NEĆE DA ODE U ANARHIJU'' Vulin za ''Novosti'': Ponosan sam na broj ljudi koji su se juče pojavili u Beogradu

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin govorio je za ''Novosti'' na trećem danu svenarodnog sabora u Beogradu.

FOTO: Novosti

Na pitanje ''Novosti'' zašto je svenarodni skup od velike važnosti za Srbiju, Vulin je odgovorio:

- Ja sam kao i svi Srbi ohrabren velikim skupom, ohrabren brojem ljudi koji su pokazali da su zabrinuti za Srbiju, ali da se ne boje. Da hoće i da kažu, da hoće i da misle, da hoće i da pokažu svoja politička uverenja na najbolji i jedini mogući- na miran način. Ponosan sam na broj ljudi koji su se juče pojavili u Beogradu, koji su došli u Beograd i naravno Beograđana koji su ih u tome podržali, ali više od svega sam ponosan što je sve proteklo mirno, što je sve proteklo baš onako kao što Srbija treba da izgleda- kazao je Vulin.

FOTO: Novosti

- Srbija je juče pokazala da neće dozvoliti da ode u anarhiju, da neće dozvoliti da ode u građanske sukobe, da neće dozvoliti da je nateraju da se bori sama sa sobom da ne bi mogla da se bori za Republiku Srpsku i da ne bi mogla da se bori za Srbe na prostoru KiM, da ne bi mogla da se bori položaj Srba u Crnoj Gori, da ne bi mogla da se bori za Srbe gde god oni da žive. Ohrabren sam jučerašnjim skupom- istakao je Vulin.

Juče su blokaderi pumpali autonomiju Sandžaka i sprečavali ljude da dođu u Beograd, zbog čega njima smeta da Srbija ostane normalna država?

- Srbija jeste normalna država i nećemo im dozvoliti da od nas naprave nenormalnu državu. Cena za rušenje Slobodana Miloševića koje je naša tadašnja opozicija bila spremna da plati i platila je bila je mlaka reakcija po pitanju priznanja Kosova, prihvatanje otcepljenja Crne Gore, uništavanje Vojske i napuštanje RS. Cena koju je naša sadašnja pro- NATO opozicija spremna da plati za rušenje Aleksandra Vučića i za njihovo instaliranje na vlasti jeste konačna federalizacija Srbije, da Vojvodina postane republika, a da to što zovu Sandžak, a Sandžaka samo da vas podsetim nema to je Raška oblast, da postane neka vrsta autonomije. Mi smo svedoci revizije rezultata Drugog svetskog rata, Prvog svetskog rata, to je pokušaj revizije rezultata i Balkanskih ratova. Naša opozicija je spremna da za rušenje Aleksandra Vučića plati ne samo priznavanjem Kosova na šta su suštinski spremni, uvođenjem sankcija Ruskoj Federaciji, potpunim napuštanjem RS, ali i razbijanjem Srbije i federalizacijom Srbije-zaključio je Vulin.