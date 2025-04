PREDSEDNIK OTKRIO ŠTA SU MU KINEZI REKLI O OBOJENOJ REVOLUCIJI: Kad vidiš da je obojena revolucija, onda im se suprotstavljaj

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom posete studentima koji hoće da uče a koji se nalaze u Pionirskom parku otkrio je šta su mu rekli Kinezi o obojenoj revoluciji.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Svi bismo da menjamo sve i da živimo u drugačijoj zemlji, samo ne bismo nikada sebe da menjamo. Retki su oni koji će da kažu da su stvarno pogrešili. Meni su Kinezi rekli da smo trebali odmah da se suprotstavimo kada smo videli u decembru da je u pitanju obojena revolucija. Oni, kada se ne suprotstavljaš zauzimaju ceo teren. Kad vidiš da je obojena revoliucija, onda im se suprotstavljaj. Jer on tada nema prostora, kao što smo im mi dozvolili. Kada smo mi shvatili okrenula se stvar, ali je prošlo mnogo više vremena. To je moja velika taktička greška - rekao je Vučić.

Dodaje, da ovakvih pokušaja više neće biti.

- Profesori misle da imaju snagu. Sve je prošlo. Momentum u politici je od ključnog značaja. Na kraju, sve se svede na rezultat - imaš li rezultat i šta je cilj. Trebalo je da proglase pobedu, trebalo je da kažu da su zahtevi ispunjeni. Sad će samo biti 7,8,9,10. zahtev. Nikog više ne interesuje - dodaje on.

- To su pametna deca, dobrim delom i dobra. Suština je u tome da su oni danas pod velikim emocijama. Mnogi su pod uticajem svega što obojena revolucija znači - jezive kampanje koja dolazi preko grupe Junajted i društvenih mreža. Jezive kampanje koja veze sa istinom nema. I što manje ima veze sa istinom to je emocionalnija i to je opasnija - dodaje on.

- Vi mislite da bi svaki čovek danas u Nišu ponovo stao da tuče ljude? Ne bi 90% njih. Takav je gtrenutak, emocija u tom momentu, nalet medija, socijalnih mreža... Ali nikada ne smete da pomislite da je normalno da ženu udarite, nikada - ističe on.

- U kakvom si ti stanju dekanka da pozivaš narod da to radi, vi rektori i dekani, da to niste osudili nijednog sekunda? Pozivate na zločin i nasilje i to ne osudite? Šta se sa vama događa? Sad je strah zavladao kod njih. Plaše se odgovornosti jer znaju da će neko morati da snosi posledice za sve ovo što je urađeno protiv države, dece, školaraca i svih ostalih - rekao je Vučić.