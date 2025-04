OTVORIĆEMO LINIJU ZA MAJAMI Vučić: Radujem se susretu sa Trampom i njegovim saradnicima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru na Njuzmaks govorio je i o odnosima sa Trampovom administracijom.

- Zaboravio sam da pomenem nešto oko Kušnera. Otvorili smo dve linije Beograd-Njujork i Beograd- Čikago i nadamo se pre oktorbra da ćemo imati direktnu liniju do Majamija, bio bi to je dan veliki uspeh za jednu malu zemlju kao što je Srbija. Kada govorim o Kušneru, više puta smo razgovarali, moram da kažem nešto ne znam da li američki građani znaju. Kada je Tramp u sovm prvom mandatu bio, posetio sam Belu kuću i završili sm orazgovor. Ostao sam 2 sata sa O Brajenom, Grenelom, Kušnerom i dvojicom ljudi. To je bila nekakva prostorija, a ti ljudi su bil ispremni da slušaj uviše od 2 sata nekoga iz Srbije. Ljudi su pokazali tu vrstu poštovanja. Tada sam rekao sebi i ljudima, ovi ljudi pokazuju poštovanje i žele da saslušaju nekog iz male zemlje i da nešto kažu o ovom regionu i nikada to neću zaboraviti. Zadovoljan sam što imam odobre ljude u Trampovoj adminsitraciju, nadam se da ću imati prilik uda se sastanem sa Volcom, Vensom, Maksom.

Kaže da je imao priliku da upozna Maska.

- Video sam da dosta toga zna o Srbiji. Radujem se što ću ih videti uskoro sve na Floridi i naravo gosopdina Trampa.