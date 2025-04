"POKRET JE ZAJEDNIŠTVO I NADA ZA BUDUĆNOST": Brnabićeva o formiranju Pokreta za narod i državu

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić kazala je gostujući na TV Pink da će na zakazanom skupu simbolički poručiti dosta je bilo maltretiranja i blokada.

Na pitanje o skupu zakazanom za 11. do 13. aprila u Beogradu, Brnabićeva je rekla da je to dan kada će se simbolički poručiti da je bilo dosta maltretiranja i blokada.

- To je dan kada mi kažemo "stop teroru, dosta je iživljavanja, želimo mir, stabilnost, institucije, želimo da Srbija nastavi da jača i pobeđuje". Taj skup to predstavlja. Verujem da će mnogo ljudi to tako i da doživi. Taj skup predstavlja dan kada ćemo posaditi seme pokreta koji danas označava nadu za budućnost Srbije, označava zajedništvo i stabilnost. Bez obzira na razlike i mišljenja. Jedna od karakteristika će biti da uključimo ljude više u razgovore, u odlučivanje, da čujemo narod bolje, pa će biti štand na kome će ljudi moći da ostavljaju pisma za Vučića. Uvek ima tih koji nešto žele da mu kažu i uvek se na kraju završi sa 10/15 koverata. Sada je ovo prvi put gde će svako moći da dođe, bez da bilo koga juri i svako od tih pisama će pročitati lično Vučić. Ljudi će videti nakon meseci terora političara koji će ostati zapamćen kao čovek koji je uvek slušao narod - navela je ona.

- Biće i štand gde će ljudi moći da upute kritike na funkcionere sa republičkog i lokalnog nivoa. Mi ćemo to pažljivo analizirati, da vidimo šta je to što ljudima smeta. Biće i štand gde će moći da se izjasne na rad organa, tipa katastar, EPS, Srbija vode itd. Nakon ta tri dana mi ćemo imati i potpuno drugačiji dijalog sa ljudima. Biće mesta i gde će ljudi moći da popune pristupnice i da se učlane u pokret. Da daju mišljenje kako treba da se zove. To je stvar svih nas, ljudi će moći po prvi put da daju predlog za ime pokreta. Očekujem da ćemo videti tu dosta naših ljudi sa KiM, Krajišnika, regiona... Dakle biće jedna atmosfera zajedništva koja nam je toliko svima potrebna, nakupili smo se negativne energije kao posledica terora, da sad moramo da kažemo "DOSTA". Jedva čekam 11. april i mi sada krećemo u ofanzivu.

- Tajming za Pokret je najbolji mogući. On nam je u ovom trenutku potpuno neophodan i on jeste nada za budućnost. Godinama su tajkunski mediji radili, posledno zadnjih nekoliko meseci, ali i neke NVO, stranke bivše vlasti, to je ta polarizacija Srbije - ukoliko mislite različito, automatski ste neprijatelj. To je osmišljeno da bi se oslabila Srbija. Pokret govori nešto sasvim drugo - dok god vam je Srbija na prvom mestu, dok nas ljuban prema narodu spaja - potpuno je u redu da o stvarima imamo različito mišljenje i da imamo jedan forum gde možemo da razgovaramo o tome. Imate mnogo ljudi koji su uspešni, pametni, veliki rodoljubi, koje ne zanima da budu članovi stranke. Pokret nije politička stranka, poput Đure Macute koga ne zanima stranački rad, ali je prepoznao pokret kao nešto što je iznad stranački. To su ljudi koji imaju nešto da doprinesi u ne žele da im se stranački interesi mešaju u to. Za mene je pokret zajedništvo i nada za budućnost. Okupiće ljude koji su u strankama, koji nikada nisu bili u strankama, koji različito razmišljaju o različitim stvarima... Okupiće ljude koji vole Srbiju i nikada ništa ne bi uradili da joj nanesu štetu - dodala je Brnabićeva.