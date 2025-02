"DA POKAŽEMO KAKO TO SRBIJA MORA DA IZGLEDA" Vučić: Važno da se svi pridružimo pokretu, da Srbija pobeđuje na svakom mestu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je važno da se što više građana priključi pokretu, čije je osnivanje najavljeno za 15. mart, a da će ciljevi Srbije biti još ambiciozniji i snažniji i da pobeđuje na svakom mestu.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR SPORCIC/

- Važno je da se svi zajedno pridružimo tom pokretu, da probamo da osiguramo budućnost za našu decu. Da probamo da napravimo novu viziju Srbije - ne do 2027. već do 2035. godine i da pokažemo kako to Srbija mora da izgleda. Moramo da povećavamo plate i penzije, da ostvarimo to da do 2027. penzije budu 650 evra, a prosečna plata 1400 evra - rekao je Vučić obraćajući se građanima na skupu u Požarevcu.

Kako je rekao, važno je izboriti se za svaki grad i za svako selo u Srbiji. '

- Važno je da Srbija pobeđuje na svakom mestu. Da se izborimo za svaki grad i za svako selo. Da pokažemo ambiciju, volju i želju, a da to ne bude protiv bilo koga, već da to bude za Srbiju - rekao je Vučić.

On je ponovio i da je orgoman novac uložen u rušenje vlasti u Srbiji, ali da im obojena revolucija nikada neće uspeti.

- Pokušali su. Više od tri miliarde su uložili u naše rušenje. Organizovali su čitave medijske grupe za pritisak. Ogroman novac su uložili. Američki predsednik Donald Tramp kaže kako su ulagali desetine i stotine miliona evra u promenu vlasti u Srbiji. I jesu li uspeli? Evo da vam kažem, da vam otkrijem tajnu. Propala im je obojena revolucija, nikada neće uspeti - poručio je Vučić.

On je rekao da je jedan od ciljeva onih koji bi da ruše Srbiju i da završe ono što su, kako je rekao, zajedno sa svojim političkim slugama u Srbiji počeli 2008. godine kada su proglasili nezavisnost takozvanog Kosova, a to je da Kosovo konačno dobije nezavisnost.

- A naše je da im kažemo ne, mi ćemo da čuvamo Ustav i Kosovo u Srbiji. Kosovo i Metohija sastavni su deo Srbije. Piše u našem Ustavu i to je za nas sveto pismo - istakao je Vučić.

On je ukazao da im ni to nije dovoljno i da se ni sa tim neće zadovoljiti.

- Već traže Vojvodinu, najširu autonomiju, pa Vojvodinu republiku, pa pozivni broj za Vojvodinu. I ništa od toga nećete dobiti. Vojvodina je Srbija jednom zauvek i ništa nećemo dati što može da uništava i rastače Srbiju - poručio je Vučić.

(Tanjug)

