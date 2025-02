OD UTORKA ĆE SKORO SVE ŠKOLE U SRBIJI RADITI: Vučić - "Kako će fakulteti to da plaćaju, jer su i sad roditelji počeli da tuže škole"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će od utorka skoro sve škole u Srbiji raditi.

foto: Tanjug/SAVA RADOVANOVIĆ (STF)

- Biće to uskoro, od utorka će skoro sve škole u Srbiji da rade, osnovne polako, biće to sve - rekao je Vučić u emisiji Hit tvit na Pinku govoreći o protestima u školama.

Vučić je istakao da je sve suprotno od onoga kako se predstavlja po tom pitanju, na komentar voditeljke da u nekim beogradskim gimnazijama deca od polovine decembra nemaju nastavu, kao i u nekim osnovnim školama.

- Oni su tobože, zabrinuti i pružaju podršku nastavnicima. Pružaju podršku nekome ko nije zaradio svoju platu, a traži je. Ovo je mnogo važnija bitka. Ma majke ti. Ta bitka se rešava na izborima, a to nije tvoj posao. Tvoj posao je da ta deca nešto znaju. A to što ćeš da im daš sve petice, ta deca i dalje ništa ne znaju jer ništa nisu naučila. A to što te zbog toga vole što si dala sve petice ili dao sve petice, ta deca ništa nisu naučila. Osim što su se lepo proveli, išli po kafićima, šetali po ulicama naših gradova i šta s tim? Ništa - rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što nastavnici i dalje tvrde da nije kasno da se sve stigne i da roditelji koji se javljaju brinu bez razloga pošto se nijednom nije desilo da se školska godina ne završi, istakao je:

- Pa završiće oni, podeliće oni ocene ovakve, a moje pitanje je znanje. U ozbiljnim zemljama, kad je to moguće da se desi u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj? Pa nemoguće. Roditelji bi posle jednog dana poludeli -

Dodao je da su krenule ustavne žalbe i da ćemo sad videti ko će sve to da plaća, jer su roditelji počeli da tuže jer ništa nije bilo zakonito u obustavi rada.

- Kako će fakulteti to da plaćaju, jer su i sad roditelji počeli da tuže škole, pa ćemo da vidimo ko će to da plaća. E, država ne. E to sad vi nastavnici i vi škole, vi to platite roditeljima. Kad budete izgubili. A izgubiće svi. Jer ništa nije bilo zakonito u obustavi rada. I oni znaju da to rade protivzakonito. Sve je kriminalni akt. Mi smo sad gledali kako da to konvalidiramo, kako da im nekako pomognemo svemu, šta da učinimo. Ne postoji varijanta. Postoji zakonski štrajk od 30 minuta. Nema obustave rada. Nije predviđeno. Ne postoji zakon - rekao je Vučić.

Na pitanje kako će biti zaštićena deca i studenti koji žele da nastave studije, Vučić je zamolio za samo još malo strpljenja.

. A onda ćemo naći rešenje, samo još malo strpljenja. Samo molim ljude za još malo strpljenja - poručio je Vučić.

(Tanjug)