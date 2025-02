ŠTA JE VAŠA PORUKA? Vučić o odbijanju dijaloga od strane rektorskog kolegijuma - Da želite radikalizaciju, sukobe ili nešto drugo?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Četvrtkom u 9" na RTS 1. Vučić je na početku gostovanja govorio i o temi odbijanja dijaloga od strane rektorskog kolegijuma.

Govoreći o odbijanju dijaloga kaže da je donekle očekivao negativan odgovor.

- Da li sam očekivao takav odgovor? Donekle, bez obzira na to što su nam dan pre rekli kako hoće da učestvuju u dijalogu, na sve su mejlove odgovarali, bio sam skeptičan i sumnjičav, ali kao politički veteran pitao sam se kako će to da obrazlože. Ono je bilo ne nikakvo, već besmisleno, uz sumanute izgovore i nemam ništa protiv toga. Nisam čak bio ni povređen. S kim god hoćete da razgovarate, to je odlična vest za Srbiju, svaki razgovor je lekovit. Šta je vaša poruka? Da želite radikalizaciju, sukobe ili nešto drugo? Nastaviću da insistiram na dijalogu - kazao je on.

- SVAKI RNeki ljudi se plaše i sopstvene senke, povuku se u sebe da izbegnu svaku vrstu odgovornosti, nije to prvi put u Srbiji. Svi u našem društvu ćute i prave se kao da ne razumeju o čemu je reč. To je rekao jedan opozicioni lekar koji misli da ima pravo da tako okarakteriše ljude koji misle drugačije od njega. Telo studenata zove se veliki sastanak delegata, ušao sam malo dublje u tu tematiku, spoznao sve, očekujem da oni na ozbiljan način to sagledaju - dodao je Vučić.